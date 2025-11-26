‘पीटर हाग ने छिपाया पासपोर्ट, पड़ोसी ने की भागने में मदद...’ सेलिना जेटली के साथ धोखा हुआ? वकील ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे

Celina Jaitly Peter Haag Divorce: 17 साल फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले खूबसूरत एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने मंगलवार को अपने इंस्टग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने अपने पति और ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है. उनकी वकील निहारिका करंजावाला के मुताबिक, सेलीना ने जो आरोप लगाए हैं, उनमें मेंटल और इमोशनल एब्यूज, घरेलू हिंसा, जबरदस्ती, डराने-धमकाने और फाइनेंशियल कंट्रोल जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं.

इसके साथ ही सेलिना कई और कानूनी मामलों से भी जूझ रही हैं, जिनमें उनके भाई की यूएई में कथित गैरकानूनी गिरफ्तारी और मुंबई में उनकी प्रॉपर्टी से जुड़ा सिविल केस शामिल है. उनकी वकील निहारिका ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस पूरे मामले में सेलिना को अपने बच्चों की कस्टडी को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है. उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रिया में चल रहे तलाक के केस में बच्चों की कस्टडी के लिए वे लगातार लड़ रही हैं. भारतीय केस में भी उन्होंने बच्चों की कस्टडी को लेकर ही अपनी मांग रखी है.

2017 से बिगड़ गए दोनों के बीच हालात

2 दिन पहले ऑस्ट्रियन कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए ये परमिशन दी कि वे रोजाना एक घंटे फोन पर बच्चों से बात कर सकती हैं. इससे पहले पीटर ने उनसे बच्चों का संपर्क कुछ समय के लिए बिल्कुल बंद कर दिया था. वकील के मुताबिक, शादी की शुरुआत से ही रिश्ता सही नहीं था. लेकिन 2017 के बाद हालात और खराब हो गए. उस समय सेलिना अपने दूसरे जुड़वां बच्चों की प्रेग्नेंसी में थीं. उनके पिता का निधन हो गया और बच्चों के जन्म के दिन एक बच्चा गंभीर बीमारी के चलते चल बसा.

17 साल के करियर में 32 फिल्में, शादी के बाद छोड़ी इंडस्ट्री, बनी 3 बच्चों की मां, फिर भी 44 की उम्र में लगती हैं 25 की, नेटवर्थ है 50,00,00,000

बिल्कुल अकेली पड़ गई थीं सेलिना जेटली

कुछ महीने बाद उनकी मां की भी कैंसर से मौत हो गई. इन लगातार सदमों ने उन्हें बेहद गहरे डिप्रेशन में धकेल दिया और उसी दौरान शादी में तनाव और बढ़ गया. निहारिका ने बताया कि पैसों को लेकर लड़ाई उनके रिश्ते की सबसे बड़ी वजह बनी. पीटर ने सेलिना के सभी कार्ड अपने पास रख लिए और पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया. वे उनकी कमाई और सेविंग्स पर निर्भर हो गए. सेलीना उनकी सैलरी और पैसों के बारे में पूछती थीं तो वे गुस्से में आ जाते थे.

पीटर हाग ने चुपचाप बेच दी साझा प्रॉपर्टी

बाद में उन्हें पता चला कि पीटर ने वियना में खरीदी गई उनकी साझा प्रॉपर्टी बिना बताए बेच दी थी. पैसे को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे. रिपोर्ट के मुताबिक, पीटर काफी समय से काम नहीं कर रहे थे और सेलिना की मुंबई वाली प्रॉपर्टी का किराया भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे. पहले दोनों मुंबई में रहते थे, फिर उनके काम के लिए दुबई गए. इसके बाद सिंगापुर और फिर दोबारा दुबई. आखिर में पीटर नौकरी छोड़कर पूरे परिवार के साथ ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में बसा गए.

‘पीटर हाग ने छिपाया पासपोर्ट, पड़ोसी ने की भागने में मदद...’

जहां सेलिना को काफी अकेलापन और भाषा की वजह से मुश्किलें झेलनी पड़ीं. वहां वे लगभग हर काम के लिए उन पर निर्भर हो गईं. वकील के मुताबिक, ऑस्ट्रिया में पीटर ने उनके सभी डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट अपने पास रख लिए थे. एक दिन जब सेलिना अपने वकील से बात करने के लिए शांत जगह ढूंढ रही थीं, तभी उन्हें वे दस्तावेज मिल गए. उन्होंने एक पड़ोसी की मदद से तुरंत भारत लौटने का फैसला किया और यहां कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इससे पहले भी वे कई बार भारत आईं लेकिन पीटर उन्हें फिर से वापस ले जाते थे.