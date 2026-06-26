'प्यार की कमी आज भी', पति भरत तख्तानी से तलाक के बाद ईशा देओल का छलका दर्द

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने हाल ही में अपनी पर्सनल जिंदगी, रिश्तों और लाइफ के बड़े फैसलों को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि वह हमेशा अपने फैसले खुद लेना पसंद करती हैं और मानती हैं कि जिंदगी में होने वाली गलतियां इंसान को पहले से ज्यादा मजबूत बनाती हैं.
बता दें कि ईशा देओल ने एक दशक बाद जब अपने बिजनेसमैन पति भरत तख्तानी से साल 2024 में अलग होने का ऐलान किया था, इस खबर से उनके फैंस को काफी झटका लगा था. दोनों मिलकर अपने बच्चों की को-पेरेंटिंग कर कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ही ईशा देओल ने प्यार को लेकर अपना दर्द बयां किया है.
हाल ही में ईशा देओल कर्ली टेल्स के पॉडकास्ट में पहुंची थीं. यहां उन्होंने भरत से सेपरेशन से लेकर प्यार और रिश्तो के बारे में खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने इस बात को खुलकर स्वीकार किया कि वह अपनी जिंदगी में प्यार और रोमांस को बहुत मिस करती हैं. एक्ट्रेस ने कहा, "मुझे लगता है कि प्यार और रोमांस निजी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिसकी कमी अभी मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रही है. मुझे रोमांटिक होना बहुत पसंद है, मैं पूरी तरह से रॉम-कॉम पर्सन हूं. मुझे लव सॉन्ग्स और लव स्टोरी दोनों ही बहुत पसंद हैं."
जब ईशा से पूछा गया कि क्या शादी टूटने और ब्रेकअप होने के बाद उनका प्यार को लेकर प्वाइंट ऑफ व्यू बदला है? तो इसका जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने कहा, 'नहीं, यह चीजें चेंज नहीं होती हैं...ब्रेकअप होते रहते हैं. पास्ट में मेरे ब्वॉयफ्रेंड रहे हैं, जिनसे मेरा ब्रेकअप हुआ है, ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन मैं प्यार को लेकर मेरा जो विचार है, वह कभी चेंज नहीं हुआ है. हम जिंदगी भर यही देखकर बड़े हुए हैं कि हेमा जी से धर्मेंद्र जी ने किस कदर प्यार किया है.'
बता दें कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बड़ी बेटी ईशा देओल ने साल 2012 में मुंबई में बिजनेसमैन भरत तख्तानी संग सात फेरे लिए थे. दोनों की मुलाकात पहली बार तब हुई थी, जब वह सिर्फ 13 साल के थे. ईशा जहां मुंबई जुहू के जमनाबाई नसी स्कूल में पढ़ती थीं, तो वहीं भरत बांद्रा में पढ़ाई करते थे. दोनों इंटरस्कूल आर्ट कॉम्पीटिशन और फेस्टिवल की वजह से एक-दूसरे से रेगुलर मिलते थे. भरत को उस समय ईशा पर क्रश था, धीरे-धीरे एक्ट्रेस का भी उनकी तरह अट्रेक्शन बढ़ा और दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई.
शादी के 5 साल बाद उन्होंने 2017 में पहली बेटी राध्या का और 2019 में दूसरी बेटी मिराया का स्वागत किया. हालांकि, 11 साल की शादी के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए उन्होंने अपने अलग होने की जानकारी फैंस के साथ बांटी.