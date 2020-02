पिज्जा डिलीवरी बॉय ने इस एक्ट्रेस का नंबर किया एडल्ट ग्रुप में शेयर, पुलिस में की शिकायत

नई दिल्ली : साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस गायत्री साई (Gayatri Sai) ने बुधवार को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि चेन्नई के एक डोमिनोज पिज्जा आउटलेट के एक डिलीवरी एजेंट ने कथित रूप से नंबर व्हाट्सअप के एडल्ट ग्रुप में शेयर कर दिया था.

.@dominos_india guy delivered pizza at my place in Chennai in a intoxicated state on the 9th of feb and shared my number in adult groups and a complaint is pending since ur office is yet to speak to me . I have numerous calls and WhatsApp which he has shared .please be safe all pic.twitter.com/CehVmWwBkL

— Gayatri Sai (@gainsai) February 26, 2020