बॉलीवुड

क्या तुम ठीक हो? फिल्म में इंटिमेसी सीन को लेकर बोलीं एक्ट्रेस, कहा- 'अब मैं खुलकर बात कर सकती हूं'

इन दिनों हिंदी फिल्मों में इंटीमेट सीन ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जिसे कैमरा के सामने करने में कई बार एक्ट्रेस सहज महसूस नहीं करती हैं. लेकिन इस एक्ट्रेस को इन सीन करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई, जिसका श्रेय उन्होंने अपने को-एक्टर को दिया है. आइए जानते हैं कौन है ये हसीना

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 10, 2025, 06:55 AM IST
बॉलीवुड में आजकल की फिल्मों में इंटीमेट और बोल्ड सीन देखने को मिलते हैं, जिसे ऑडियंस भी अब एक्सेप्ट कर चुकी है. वहीं इन सीन को करते समय कई एक्ट्रेस और एक्टर को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है. मगर फिर भी उन्हें स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से ये करना पड़ता है. वहीं आज हम जिस बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो गिरिजा ओक गोडबोले हैं, जो शाहरुख खान की फिल्म ‘जवान’ में दिखाई दी थीं. एक्ट्रेस ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि कई बार कुछ एक्टर्स के साथ ये सीन करने में परेशानी होती है. मगर कुछ कलाकार ऐसे होते हैं, जो आपको उस समय इतना सहज महसूस करा देते हैं कि आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है. 

इस एक्टर के साथ इंटीमेट सीन करने में कोई दिक्कत नहीं
दरअसल एक्ट्रेस गिरिजा ओक गोडबोले जल्द ही एक्टर गुलशन देवैया के साथ वेब सीरीज ‘थेरपी शेरेपी’ में नजर आने वाली हैं. वहीं इस फिल्म में दोनों ने इंटीमेट सीन दिए हैं और सीन के दौरान अपने द्वारा किए गए एक्सपीरियंस को शेयर किया है. उन्होंने गुलशन की तारीफ करते हुए बताया कि वो एक ऐसे एक्टर जिसके साथ उन्हें इंटीमेट सीन करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई और इस दौरान एक्टर ने उन्हें काफी कंफर्टेबल फील कराया. वहीं एक्ट्रेस ने सेट पर उनके प्रोफेशन ढंग से काम करने की काफी सराहना भी की है.

क्या तुम ठीक हो?
एक्ट्रेस ने बताया कि ‘आप भले ही कितना भी तैयारी कर लें, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको जरा सा भी अनकंफर्टेबल फील हो और गुलशन उन्हीं में से एक हैं.’ एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘उन्होंने अपनी वैनिटी वैन से 3 से 4 तकिए लाए, जिसमें एक छोटा, एक बड़ा, एक मुलायम और एक थोड़ा सख्त, और कहा कि जो सबसे सही लगे वो चुन लो. वहीं शूट के दौरान उन्होंने मुझसे लगभग 16-17 बार पूछा कि क्या तुम ठीक हो?’

‘किसी और के साथ …’
गिरिजा ओक ने आगे कहा कि जब सीन के दौरान एक ताकिए के कारण उन्हें परेशानी हुई तो गुलशन ने कहा, ‘अगर तुम चाहो तो इसे हटा देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हैं’ और उनका ये व्यवहार देखकर मुझे उससे बहुत ही सम्मान और अच्छा महसूस हुआ. किसी और के साथ ये सीन करना शायद मुश्किल होता, लेकिन गुलशन के साथ मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल थी. और अब मैं इसपर खुल कर बात कर सकती हूं क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया है.’

