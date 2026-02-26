Advertisement
trendingNow13122916
Hindi Newsबॉलीवुड46 साल की एक्ट्रेस के बयान से मचा हड़कंप! दूसरी बार स्क्रीन पर निभा रहीं लेस्बियन का किरदार! बोलीं- ‘फिल्मों में क्यों ऐसे...’

46 साल की एक्ट्रेस के बयान से मचा हड़कंप! दूसरी बार स्क्रीन पर निभा रहीं लेस्बियन का किरदार! बोलीं- ‘फिल्मों में क्यों ऐसे...’

Konkona Sen Sharma: नेटफ्लिक्स की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म में कोंकणा और प्रतिभा एक क्वीयर कपल के किरदार में नजर आएंगी. इसी बीच एक्ट्रेस ने फिल्मों में दिखाए जा रहे समलैंगिक किरदारों पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि ऐसे किरदार बॉलीवुड को...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 26, 2026, 09:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Konkona Sen Sharma
Konkona Sen Sharma

Konkona Sen Sharma: नेटफ्लिक्स की नई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म ‘एक्यूज्ड’ (Accused) में कोंकणा सेन शर्मा और ‘लापता लेडीज’ (Laapataa Ladies) की एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा साथ नजर आने वाली हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन अनुभूति कश्यप ने किया है और इसे धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया गया है. कहानी आरोप, भरोसे और रिश्तों की नाजुक डोर के इर्द-गिर्द घूमती है. हाल ही में दोनों एक्ट्रेसेस ने फिल्म में क्वीयर किरदारों को दिखाने के तरीके पर खुलकर बात की.

कोंकणा सेन शर्मा ने कहा कि फिल्मों में ज्यादातर समलैंगिक किरदार तभी दिखाए जाते हैं, जब पूरी कहानी उसी विषय पर बनी हो. पहले कई बार ऐसे किरदारों को मजाक या हंसी के लिए भी इस्तेमाल किया गया. उन्होंने कहा कि अलग तरह के लोगों को अक्सर सिर्फ एक मुद्दे की तरह पेश किया जाता है, जबकि असल जिंदगी में दुनिया तरह-तरह के लोगों से बनी है, सिर्फ एक जैसे लोगों से नहीं. वहीं, प्रतिभा रांटा ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात खुलकर रखी और बताया उनका क्या विचार है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

Add Zee News as a Preferred Source

समलैंगिक किरदारों पर बोलीं कोंकणा-प्रतिभा

प्रतिभा रांटा ने कहा कि फिल्म में एक समलैंगिक कपल जरूर है, लेकिन इसे किसी बड़े मैसेज या स्पीच की तरह नहीं दिखाया गया. कहानी बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल ढंग से आगे बढ़ती है. इसमें रिश्ते का भरोसा, एक-दूसरे के लिए सब कुछ कर गुजरने की भावना और धीरे-धीरे खुलती सच्चाई को बहुत सच्चे तरीके से पेश किया गया है. यही बात इस फिल्म को अलग और खास बनाती है. फिल्म की कहानी लंदन में सेट है. इसमें कोंकणा एक सर्जन गीतिका का किरदार निभा रही हैं. 

हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी! बॉबी और सनी देओल संग रिश्तों पर उठ रहे सवाल, क्या सचमुच परिवार के बीच है कोई दरार?

क्या होगी फिल्म की कहानी? 

प्रतिभा उनकी पार्टनर मीरा के किरदार में नजर आएंगी, जो खुद भी एक डॉक्टर हैं. दोनों एक बच्चे को गोद लेने की तैयारी कर रही होती हैं. तभी गीतिका पर अपने ही वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लग जाता है. इसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगती है. आरोप लगने के बाद गीतिका का करियर और उनका रिश्ता दोनों मुश्किल में आ जाते हैं. समाज और मीडिया की नजरें उन पर टिक जाती हैं. ऐसे वक्त में मीरा सच्चाई जानने की कोशिश करती है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

27 फरवरी को होगी रिलीज फिल्म 

फिल्म ये दिखाती है कि जब किसी पर आरोप लगता है तो लोग कितनी जल्दी अपनी राय बना लेते हैं. सच सामने आने से पहले ही फैसले सुनाए जाने लगते हैं. ‘एक्यूज्ड’ को सीमा अग्रवाल और यश केसवानी ने लिखा है. इसे धर्मेटिक एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली. ये फिल्म 27 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. कहानी इमोशन, रिश्तों और समाज की सोच को दिखाने का काम करती है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Konkona Sen Sharma

Trending news

सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Himachal Pradesh News
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
Instagram
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
Meghalaya Assembly Viral Video
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
ISRO
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
jammu kashmir news
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
Asaduddin Owaisi
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
Maharashtra
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
E Library Inauguration in Goa
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
Indian diplomacy
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति