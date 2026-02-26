46 साल की एक्ट्रेस के बयान से मचा हड़कंप! दूसरी बार स्क्रीन पर निभा रहीं लेस्बियन का किरदार! बोलीं- ‘फिल्मों में क्यों ऐसे...’

Konkona Sen Sharma: नेटफ्लिक्स की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म में कोंकणा और प्रतिभा एक क्वीयर कपल के किरदार में नजर आएंगी. इसी बीच एक्ट्रेस ने फिल्मों में दिखाए जा रहे समलैंगिक किरदारों पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि ऐसे किरदार बॉलीवुड को...
Konkona Sen Sharma: नेटफ्लिक्स की नई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म ‘एक्यूज्ड’ (Accused) में कोंकणा सेन शर्मा और ‘लापता लेडीज’ (Laapataa Ladies) की एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा साथ नजर आने वाली हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन अनुभूति कश्यप ने किया है और इसे धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया गया है. कहानी आरोप, भरोसे और रिश्तों की नाजुक डोर के इर्द-गिर्द घूमती है. हाल ही में दोनों एक्ट्रेसेस ने फिल्म में क्वीयर किरदारों को दिखाने के तरीके पर खुलकर बात की.
कोंकणा सेन शर्मा ने कहा कि फिल्मों में ज्यादातर समलैंगिक किरदार तभी दिखाए जाते हैं, जब पूरी कहानी उसी विषय पर बनी हो. पहले कई बार ऐसे किरदारों को मजाक या हंसी के लिए भी इस्तेमाल किया गया. उन्होंने कहा कि अलग तरह के लोगों को अक्सर सिर्फ एक मुद्दे की तरह पेश किया जाता है, जबकि असल जिंदगी में दुनिया तरह-तरह के लोगों से बनी है, सिर्फ एक जैसे लोगों से नहीं. वहीं, प्रतिभा रांटा ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात खुलकर रखी और बताया उनका क्या विचार है.
समलैंगिक किरदारों पर बोलीं कोंकणा-प्रतिभा
प्रतिभा रांटा ने कहा कि फिल्म में एक समलैंगिक कपल जरूर है, लेकिन इसे किसी बड़े मैसेज या स्पीच की तरह नहीं दिखाया गया. कहानी बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल ढंग से आगे बढ़ती है. इसमें रिश्ते का भरोसा, एक-दूसरे के लिए सब कुछ कर गुजरने की भावना और धीरे-धीरे खुलती सच्चाई को बहुत सच्चे तरीके से पेश किया गया है. यही बात इस फिल्म को अलग और खास बनाती है. फिल्म की कहानी लंदन में सेट है. इसमें कोंकणा एक सर्जन गीतिका का किरदार निभा रही हैं.
क्या होगी फिल्म की कहानी?
प्रतिभा उनकी पार्टनर मीरा के किरदार में नजर आएंगी, जो खुद भी एक डॉक्टर हैं. दोनों एक बच्चे को गोद लेने की तैयारी कर रही होती हैं. तभी गीतिका पर अपने ही वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लग जाता है. इसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगती है. आरोप लगने के बाद गीतिका का करियर और उनका रिश्ता दोनों मुश्किल में आ जाते हैं. समाज और मीडिया की नजरें उन पर टिक जाती हैं. ऐसे वक्त में मीरा सच्चाई जानने की कोशिश करती है.
27 फरवरी को होगी रिलीज फिल्म
फिल्म ये दिखाती है कि जब किसी पर आरोप लगता है तो लोग कितनी जल्दी अपनी राय बना लेते हैं. सच सामने आने से पहले ही फैसले सुनाए जाने लगते हैं. ‘एक्यूज्ड’ को सीमा अग्रवाल और यश केसवानी ने लिखा है. इसे धर्मेटिक एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली. ये फिल्म 27 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. कहानी इमोशन, रिश्तों और समाज की सोच को दिखाने का काम करती है.
