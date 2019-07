अक्षय कुमार के बाद असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आईं टीवी एक्ट्रेस माहिका

नई दिल्ली: असम में आई बाढ़ ने राज्य में भारी तबाही मचा दी है. इस प्राकृतिक आपदा ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया तो कइयों ने उनका परिवार छीन लिया. दुख की इस खड़ी में देश के हर कोने से असम पीड़ितों के लिए मदद पहुंच रही है. बॉलीवुड जगत के सेलेब्स हमेशा देश में सकंट के समय अपना योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं. अक्षय कुमार और इंडस्ट्री के कई सेलेब्स लकर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं. अब टीवी एक्ट्रेस अभिनेत्री महिका शर्मा ने भी बाढ़ पीड़ितों की मदद की है.

महिका ने राज्य भर में बाढ़ पीड़ित 45 परिवारों को 5,000 रुपये और 20 परिवारों को 10,000 रुपये दिए हैं. इस सराहनीय कदम के साथ महिका शर्मा ने सरकार से बाढ़ की मार झेल रहे परिवारों की मदद की दरख्वास्त की है. महिका ने सरकार से बाढ़ के हालातों को जल्द काबू करने और इस समस्या का समाधान निकालें की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने असम टूरिजम से फंड जमा करने के लिए भी कहा है.

Absolutely heartbreaking to know about the devastation by floods in Assam.All affected, humans or animals,deserve support in this hour of crisis.I’d like to donate 1cr each to the CM Relief Fund & for Kaziranga Park rescue.Appealing to all to contribute @CMOfficeAssam @kaziranga_

महिका शर्मा ने कहा कि असम के लोग सरकार को टैक्स देते हैं ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके. बाढ़ और असम का अनचाहा करीबी रिश्ता जुड़ चुका है. जहां बाकि के राज्यों में बच्चे गर्मी की छुट्टियां मनाते हैं वहीं असम के बच्चें बाढ़ की मार झेलते हैं. यहां बहुत ही खराब और परेशान कर देने वाले हालात बने हुए हैं. महिका ने आगे कहा कि पार्टी के लोग और सेलिब्रिटीज असम में चुनावों के दौरान सिर्फ वोट मांगने आते हैं लेकिन यहां के लोगों की परेशानी जानने और उसका समाधान करने के लिए कोई नहीं आता. असम को नेशनल इश्यू घोषित कर देना चाहिए.

Extremely devasted by all the news coming in from #Assam and other parts of India.

It’s heartbreaking to read about the displacement and loss of life. My prayers with those affected.

Please donate at https://t.co/d5dow5OuLG and https://t.co/GNytaEqF0r

— PRIYANKA (@priyankachopra) July 17, 2019