पैसा नहीं था, जुनून था… मंदिरा बेदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उड़ान में दिया साथ, विश्व कप की जीत के पीछे एक्ट्रेस का बड़ा हाथ

ICC World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए कल यानी की 2 नवंबर को आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की ट्राफी को लेफ्ट किया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में ये गेम नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया, जिसमें फाइनल मैच में इंडिया टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर विश्व कप को अपने नाम कर लिया है. वहीं भारत की जीत के बाद हर कोई उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. मगर इंडियन वूमन क्रिकेट टीम को इस मुकाम तक पहुंचने में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिस दौरान टीम को धन की कमी और स्वास्थ संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ा था. उस समय विश्व विजेता टीम का साथ देने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदिरा बेदी आगे आई थीं और उन्होंने चुपचाप चैंपियंस की मदद की.

मंदिरा का क्रिकेट से नाता

मंदिरा बेदी सिर्फ एक बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि, क्रिकेट का प्रसारण करने वाली पहली महिला के रूप में भी अपनी पहचान बनाई. वो साल 2003 और 2005 के बीच में लगातार भारतीय महिला क्रिकेट की प्रायोजक के रुप में काम करती रहीं. वहीं मंदिरा ने अपने एक्टिंग करियर से जितना भी पैसा कमाया उसे टीम को दे दिया, जिससे भारतीय महिला टीम को विदेश यात्रा करने और मैच खेलने का का मौका मिला.

खेल के लिए था जनून

महिला क्रिकेट टीम के विश्व कप 2025 जीतने के बाद पूर्व सचिव नूतन गावस्कर ने बताया, ‘पहले भारतीय महिला क्रिकेट संघ (डब्ल्यूसीएआई) की तरफ से टीम को कोई भी मदद नहीं मिलती थी क्योंकि महिला क्रिकेट को एक प्रोफेशनल खेल के रुप में मान्यता नहीं मिली थी. उन्होंने कहा, ‘पैसा नहीं था, लेकिन वो सभी महिलाएं खेल के प्रति अपने जनून और प्यार के लिए खेलती थीं.’

मंदिरा ने दान किया पूरा पैसा

नूतन गावस्कर ने आगे बताया कि कैसे मंदिरा बेदी ने महिला क्रिकेट टीम की मदद की और उन्हें मैच खेलने के लिए विदेश भेजा. उन्होंने कहा, ‘एक और मौके परं मंदिरा बेदी ने एक फेमस डायमंड ब्रॉन्ड के लिए ऐड को शूट किया था. उन्हें इस ऐड से जो भी पैसा मिला, उन्होंने WCAI को दान कर दिया. उस पैसे से हमें भारत के इंग्लैंड दौरे के लिए हवाई टिकट का इंतजाम करने में मदद मिली.’ मंदिरा बेदी ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि ‘मैं जो भी पैसा अपने ऐड के लिए लेती हैं, वो क्रिकेट के कामों में खर्च होगा.’