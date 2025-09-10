नेपाल में चल रहे प्रोटेस्ट के बीच एक्ट्रेस Manisha Koirala को आई दादा की याद, तस्वीर शेयर कर बताई उनकी Ideology

बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला का जन्म नेपाल में हुआ था और वो एक पॉलिटीशियन फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं. एक्ट्रेस के ग्रांड फादर नेपाल के पहले प्रधानमंत्री रह हैं. वहीं मनिषा के दादा और नेपाल के पहले प्रधानमंत्री रह चुके बी. पी. कोइराला की 9 सितंबर को जंयती थी. इस मौके पर एक्ट्रेस ने उनकी फोटो और विचारों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है और उन्होंने नेपाल के हालात के बारे में भी लिखा है.

इंस्टाग्राम

मनिषा कोइराला ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर बी.पी. कोइराला की एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को शेयर किया है जिसमें उन्हें याद करते हुए एक्ट्रेस लिखती हैं, ‘वो नेपाल के पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे और वो एक राइटर भी थे जिन्होंने प्यार, संघर्ष, हिम्मत को एक नई आवाज दी थी.’

बी.पी. कोइराला के शब्द

वहीं मनिषा आगे लिखा, ‘आज स्टूडेंट्स को देखकर लगता है कि आज भी करप्शन और फ्रीडम के लिए उनकी सोट और शब्द पुराने नहीं हुए हैं.’ जिसमें वो अपने ग्रांड फादर के कोट को भी शेयर करती हैं. इस कोट में बी.पी. कोइराला के शब्द, ‘’लोकतंत्र को विभाजित नहीं किया जा सकता है और अगर आपको अपने घर में आजादी चाहिए तो फिर उसके संघर्षों का सामना भी करना होगा.’’

बॉलीवुड करियर

मनिषा कोइराल ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 1991 में डायरेक्टर सोभाष घई की फिल्म ‘सौदागर’ से की थी. जिसके बाद वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा बन गई थीं इस दौरान उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है. वहीं हाल ही में वो संडय लीला भंसाली कि वेब सीरीज ‘हीरामंडी’ में नजर आई थीं.