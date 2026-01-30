Advertisement
मिमी चक्रवर्ती हैरेसमेंट केस में बंगाल पुलिस का बड़ा एक्शन, तीन आरोपी गिरफ्तार, तीसरे ने सभी आरोपों से किया इनकार

Mimi Chakraborty: कुछ समय पहले एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती ने बोंगांव के एक इवेंट में कुछ लोगों पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया था, जिसमें अब पश्चिम बंगाल पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक कथित आरोपी ने इस सबसे आरोपों को बेबुनियाद बताया. उन्होंने इवेंट में देरी का हवाला देते हुए एक्ट्रेस के इन तमाम दावों से इनकार किया.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 30, 2026, 12:26 PM IST
Mimi Chakraborty Harassment Case: पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक्ट्रेस और पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद मिमी चक्रवर्ती की शिकायत के बाद तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. मिमी ने आरोप लगाया था कि बोंगांव के नयागोपालगंज इलाके में हुए एक पब्लिक इवेंट के दौरान उन्हें मंच पर परेशान किया गया और अपमानित किया गया. पुलिस ने गुरुवार को मुख्य आरोपी और इवेंट आयोजक तनय शास्त्री के घर पर छापेमारी के बाद यह कार्रवाई की. 

साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जब पुलिस की टीम तनय शास्त्री के घर पहुंची तो उन्होंने और उनके दो साथियों ने पुलिस को काम करने से रोकने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच हल्की झड़प भी हुई. इसके बाद तीनों को हिरासत में ले लिया गया. पुलिस का कहना है कि ये गिरफ्तारी जांच में बाधा डालने और सरकारी काम में रुकावट डालने के आरोपों के तहत की गई है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पब्लिक इवेंट में हुआ था खूब हंगामा

आगे की पूछताछ की जा रही है. ये मामला रविवार रात का है, जब मिमी चक्रवर्ती पब्लिक इवेंट में परफॉर्म कर रही थीं. मिमी ने अपनी शिकायत में बताया कि परफॉर्मेंस के बीच में ही उन्हें मंच से उतरने के लिए कहा गया. उनके मुताबिक, अचानक आयोजक मंच पर आया और बिना किसी सम्मान के उन्हें शो रोकने को कहा. मिमी ने इसे बेहद अपमानजनक और असम्मानजनक बिहेवियर बताया, जिससे उन्हें मानसिक तौर पर ठेस पहुंची.

ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026: दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक इवेंट, इस रैपर को मिले सबसे ज्यादा नॉमिनेशन, जानें कब और कहां देखें लाइव

मिमी चक्रवर्ती ने लगाया हैरेसमेंट का आरोप

मिमी चक्रवर्ती ने अपने बयान में कहा, ‘मैं परफॉर्म कर रही थी. तभी इवेंट आयोजक तनय शास्त्री मंच पर आया और मुझे रोक दिया. उसने कहा कि मुझे मंच छोड़ना होगा. मैंने कोई बहस नहीं की और बिना पूरा इवेंट किए वहां से चली गई. उसका बिहेवियर बहुत घमंडी और अपमानजनक था’. इस घटना के बाद मिमी ने ईमेल के जरिए स्थानीय पुलिस थाने में लिखित शिकायत भेजी. एक्ट्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया. 

ठुकराया था आयोजक के घर जाने का न्योता

उनका कहना है कि उन्होंने आयोजक के घर मेहमान बनकर जाने का इंविटेशन ठुकरा दिया था, जबकि बाकी कलाकार वहां गए थे. इसी बात से नाराज होकर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया. मिमी इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘भानुप्रिया भूत का होटल’ के प्रमोशन में बिजी हैं, लेकिन गिरफ्तारी पर उन्होंने अभी कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया है. वहीं, तनय शास्त्री ने सभी आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है. 

तीसरे आरोपी ने सभी आरोपों से किया इनकार

उन्होंने कहा, ‘मैं दोषी नहीं हूं. मिमी बहुत देर से कार्यक्रम में पहुंची थीं. हमें तय समय पर इवेंट खत्म करना था. इसलिए ऐसा किया गया. हमने मिमी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की’. हालांकि, पुलिस का कहना है कि शास्त्री पर जांच में रुकावट डालने का भी आरोप है. पूरे मामले की जांच आगे जारी है.

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

