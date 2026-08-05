'बीफ खाने वाला निभाएगा राम का किरदार?' निकिता रावल के बयान से मचा बवाल, रणबीर कपूर पर साधा निशाना

इस साल की मोस्ट अवेटेड और मोस्ट पॉपुलर फिल्म 'रामायण' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं और बेसब्री से इसके थिएटर में रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म के मुख्य किरदार को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल हाल ही में एक्ट्रेस निकिता रावल ने रणबीर कपूर के भगवान राम का किरदार निभाने पर सवाल उठाते हुए अपनी असहमति पब्लिकली जाहिर की है. एक इंटरव्यू के दौरान निकिता रावल ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार के लिए सही कलाकार हैं.
निकिता ने अपनी बातचीत में उस पुराने इंटरव्यू का जिक्र किया, जिसमें रणबीर ने अपनी खान-पान की पसंद के बारे में बात करते हुए बताया था कि उन्हें रेड मीट पसंद है और वो बीफ भी खाते हैं. निकिता का कहना है कि इस तरह का बयान हिंदू समाज के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है.
निकिता रावल ने रणबीर कपूर पर बेहद कड़े शब्दों में निशाना साधते हुए कहा, 'ये किरदार रणबीर कपूर के लिए बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा घिनौना और चरित्रहीन इंसान, जो बीफ खाता है और जिसने ये बात पब्लिकली कही भी है. आपको क्या लगता है कि ऐसा व्यक्ति राम का किरदार समझ पाएगा?' निकिता का ये बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है.
कई लोग उनके बयान का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि कई इसे एक्टर की पर्सनल च्वाइस और प्रोफेशन की नजर से जोड़कर अलग तरह से देख रहे हैं. तो वहीं निकिता रावल बस यहीं नहीं रूकीं, उन्होंने रणबीर कपूर पर कई तीखे वार किए.
एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'कोई कुछ भी कहे, मैं तो यही कहूंगी और कहती रहूंगी कि बीफ खाने वाला ये घिनौना व्यक्ति न तो राम के चरित्र को समझ सकता है और न ही उसे ठीक तरह से पर्दे पर निभा सकता है.' उनके इस बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया है. हालांकि, रणबीर कपूर या फिल्म की टीम की ओर से इस टिप्पणी पर अब तक कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है. ऐसे में ये मामला सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्टी में फिर से चर्चा का विषय बन गया है.
दरअसल, ये पूरा विवाद रणबीर कपूर के एक पुराने प्रमोशनल इंटरव्यू से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने फूड क्रिटिक कुणाल विजयकर के साथ बातचीत के दौरान अपनी खाने की पसंद को शेयर किया था. उस इंटरव्यू में रणबीर ने कहा था कि उन्हें रेड मीट पसंद है और उन्होंने खुद को बीफ खाने का शौकीन भी बताया था. सालों पुराना ये वीडियो 'रामायण' की घोषणा के बाद दोबारा वायरल होने लगा. इसके बाद, सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस बयान को लेकर अलग-अलग रिएक्शन दिया और एक्टर की कास्टिंग पर भी सवाल उठने लगे.
विवादों के बावजूद नितेश तिवारी की 'रामायण' को लेकर लोगों के बीच एक्साइटमेंट कम नहीं हुआ है. बड़े बजट में बन रही इस फिल्म को इंडियन सिनेमा की मोस्टअवेटेड प्लानिंग में से एक कहा जा रहा है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे सितारों की मौजूदगी ने फिल्म के लिए लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है.