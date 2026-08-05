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'बीफ खाने वाला निभाएगा राम का किरदार?' निकिता रावल के बयान से मचा बवाल, रणबीर कपूर पर साधा निशाना

Nikita Rawal On Ranbir Kapoor: नितेश तिवारी की मोस्टपॉपुलर फिल्म 'रामायण' इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है. ये फिल्म दो भागों में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी और इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में दिखाई देंगे. लेकिन फिल्म रिलीज से पहले ही एक्ट्रेस निकिता रावल ने रणबीर कपूर के पुराने बयान को लेकर उनपर हमला बोल दिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 05, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:33 PM IST
'बीफ खाने वाला निभाएगा राम का किरदार?' निकिता रावल के बयान से मचा बवाल, रणबीर कपूर पर साधा निशाना

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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