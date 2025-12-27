Advertisement
trendingNow13055436
Hindi Newsबॉलीवुडएक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह का भाई ड्रग मामले में फरार, गिरफ्तारी की पुलिस ने शुरू की तैयारी; पहले भी हो चुके हैं अरेस्ट

एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह का भाई ड्रग मामले में फरार, गिरफ्तारी की पुलिस ने शुरू की तैयारी; पहले भी हो चुके हैं अरेस्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह एक ड्रग मामले में फरार चल रहे हैं. अमनप्रीत सिंह का नाम मसाबटैंक के तहत दर्ज ड्रग्स मामले में आरोपी के तौर पर सामने आया है. अमनप्रीत को पकड़ने के लिए ईगल टीम और स्थानीय पुलिस विशेष टीमें बना रही हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 05:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह का भाई ड्रग मामले में फरार, गिरफ्तारी की पुलिस ने शुरू की तैयारी; पहले भी हो चुके हैं अरेस्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह एक ड्रग मामले में फरार चल रहे हैं. अमनप्रीत सिंह का नाम मसाबटैंक के तहत दर्ज ड्रग्स मामले में आरोपी के तौर पर सामने आया है. अमनप्रीत को पकड़ने के लिए ईगल टीम और स्थानीय पुलिस विशेष टीमें बना रही हैं. हाल ही में पुलिस ने ट्रूप बाजार से नितिन सिंघानिया और श्रेणिक सिंहवी नाम के दो व्यापारियों को गिरफ्तार किया. उनसे पूछताछ के दौरान अमनप्रीत का नाम सामने आया. पुलिस ने आरोपियों से  करीब ग्राम ड्रग्स बरामद की है. इसके अलावा, ईगल टीम ने सबूत जुटाए हैं कि अमनप्रीत गिरफ्तार व्यापारियों से नियमित रूप से ड्रग्स खरीदता था. 

ये भी पढ़ें: 2 घंटा 23 मिनट की वो डरावनी फिल्म...कहानी देख थर-थर कांप उठेगी रूह, आज भी देखकर निकल जाती है चीख; OTT पर आते ही बनी नंबर 1

 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस के मुताबिक, ऑन रिकॉर्ड अमनप्रीत के खिलाफ पिछले कुछ महीनों में ये दूसरा मामला है उनके खिलाफ और इससे पहले भी उन्हें ड्रग्स का सेवन करते हुए पकड़ा था. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस मामले में कुछ और प्रमुख लोग भी शामिल हैं. अगर अमनप्रीत मिल जाता है, तो इस नेटवर्क से जुड़े और भी अहम खुलासे होने की संभावना है. पुलिस मामले में जांच करेगी और इस केस को तह तक जानने का प्रयास करेगी. 

पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं अमन प्रीत सिंह 

बीते साल जुलाई 2024 में भी हैदराबाद पुलिस ने कथित ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह के भाई अमन प्रीत सिंह को चार अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था. तेलंगाना एंटी-नारकोटिक्स विभाग ने इनके पास से 35 लाख कीमत की 199 ग्राम कोकीन, दस सेलफोन और दो पासपोर्ट जब्त किए. साइबराबाद के पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती ने कहा था कि अमन उन ग्राहकों में से एक है, जो ये ड्रग्स खरीदता था. 

ये भी पढ़ें: 2025 के चार्टबस्टर 7 गाने...जिन की धुन पर जमकर थिरके लोग, ब्लॉकबस्टर फिल्म का 1 सॉन्ग ने मचा दी धूम

 

कौन है अमन प्रीत सिंह?

अमन प्रीत सिंह अपनी बहन की तरह ही एक एक्टर हैं. अमन ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें निन्नेपेल्लाडाटा (2020)  और प्रोडक्शन नंबर 1 (2020) शामिल हैं. इतना ही नहीं अमन बॉलीवुड में भी फिल्म रामराज्य (2020) से डेब्यू कर चुके हैं.अमन प्रीत सिंह अपनी बहन रकुल प्रीत सिंह के साथ स्टारिंग यू नाम की एक टैलेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं. यह प्लेटफॉर्म कलाकारों को प्रोड्यूसर्स, कंटेंट ओनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से जोड़ता है. अमन ने फिल्मों के साथ कई म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है. अमन प्रीत सिंह ऐसे तो सोशल मीडिया पर अपनी बहन की वजह से कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं. लेकिन इस बार उनके ड्रग्स केस में फंसने की खबरों ने लोगों को चौंका दिया है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

actress rakul preet singh

Trending news

कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
bengaluru news in hindi
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
RSS ने नरेंद्र मोदी को PM... दिग्विजय सिंह ने पहले राहुल को दी सलाह, फिर लिया यूटर्न
digvijay singh
RSS ने नरेंद्र मोदी को PM... दिग्विजय सिंह ने पहले राहुल को दी सलाह, फिर लिया यूटर्न
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
MNREGA
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
bengaluru news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
Kuldeep Sengar
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
Tamil Nadu news
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
al-Qaeda
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच