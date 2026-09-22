रानी मुखर्जी पर टूटा दुखों का पहाड़, मां कृष्णा मुखर्जी का 75 की उम्र में निधन; परिवार ने प्राइवेसी की गुजारिश

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का मंगलवार दोपहर को निधन हो गया. वह 75 साल की थीं. उनके निधन की खबर की पुष्टि यशराज फिल्म्स ने की है. परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस मुश्किल समय में उन्हें लोगों से मिल रहे प्यार, प्रार्थनाओं और सहयोग के लिए बेहद आभार है. साथ ही परिवार ने सभी से उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की है.
कृष्णा मुखर्जी के निधन की खबर सामने आने के बाद रानी मुखर्जी और उनके परिवार के लिए यह बेहद दुखद समय है. परिवार ने इस मुश्किल घड़ी में लोगों से संवेदनशीलता बनाए रखने और उन्हें थोड़ा निजी समय देने की गुजारिश की है. यशराज फिल्म्स के जारी बयान में कहा, 'बहुत भारी मन से हम यह जानकारी दे रहे हैं कि रानी मुखर्जी की मां, 75 वर्षीय श्रीमती कृष्णा मुखर्जी का आज दोपहर निधन हो गया. परिवार ने इस दुख की घड़ी में प्राइवेसी बनाए रखने का अनुरोध किया है.'
कृष्णा मुखर्जी एक प्लेबैक सिंगर थीं जो, बंगाली और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थीं. मौजूदा फिल्म क्रेडिट्स के अनुसार, उन्होंने 'मोमेर आलो', 'हैवान', 'तीसरी आंख' और 'तोमार रक्ते अमर सोहाग' जैसे प्रोजेक्ट्स में प्लेबैक सिंगिंग की थी.
उनकी शादी फ़िल्ममेकर राम मुखर्जी से हुई थी, जिन्होंने हिंदी और बंगाली सिनेमा में फ़िल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस की थीं और वे फ़िल्मालया स्टूडियोज़ के संस्थापकों में से एक थे. इस जोड़े के दो बच्चे थे-रानी मुखर्जी और फ़िल्ममेकर राजा मुखर्जी. राम मुखर्जी का निधन 2017 में 84 साल की उम्र में हुआ था.
कृष्णा मुखर्जी का फिल्मी कनेक्शन
कृष्णा मुखर्जी खुद एक ऐसे परिवार से थीं जिनका बंगाली सिनेमा से गहरा नाता था. वह नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली बंगाली एक्ट्रेस देबाश्री रॉय की बहन थीं. रानी के पिता के जरिए यह परिवार मुखर्जी-समर्थ फिल्मी घराने से भी जुड़ा हुआ है. एक्ट्रेस काजोल और फ़िल्ममेकर अयान मुखर्जी रानी के रिश्तेदारों में शामिल हैं.
रानी मुखर्जी ने कई बार अपनी ज़िंदगी और करियर पर अपनी मां के असर के बारे में बात की है. इस साल की शुरुआत में 'इंडिया टुडे' के साथ बातचीत में रानी ने एक साधारण बंगाली परिवार में बड़े होने और परिवार की आर्थिक मुश्किलों के बारे में बताया. उन्होंने कहा, 'इस बात का मेरी मां की खुशी पर कभी कोई असर नहीं पड़ा. मुश्किल हालात में भी मां के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी. यह बात मैंने उनसे सीखी है कि हालात चाहे कैसे भी हों, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना चाहिए.'
अपने करियर और उन महिलाओं के बारे में बात करते हुए जिनसे उन्हें हिम्मत मिलती है. रानी ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' को दिए एक इंटरव्यू में अपनी मां का जिक्र किया था. उन्होंने एक बार कहा था, 'मेरी मां का मेरी जिंदगी पर बहुत बड़ा और मजबूत असर रहा है.'