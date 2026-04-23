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Hindi Newsबॉलीवुड127 किलो गोल्ड की तस्करी... 1 साल से जेल में सजा काट रही 32 साल की एक्ट्रेस, अब रिहाई का कर रही इंतजार

127 किलो गोल्ड की तस्करी... 1 साल से जेल में सजा काट रही 32 साल की एक्ट्रेस, अब रिहाई का कर रही इंतजार

Actress Gold Smuggling Case: सोने की तस्करी से जुड़े एक बड़े केस में पिछले एक साल से हिरासत में रह रही कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस अब जल्द ही रिहा हो सकती हैं. COFEPOSA एक्ट के तहत उनकी प्रिवेंटिव डिटेंशन पूरी हो चुकी है. 100 किलो से ज्यादा सोने के नेटवर्क का खुलासा हुआ था. अब उनकी रिहाई और केस का अगला मोड़ काफी दिलचस्प होने वाला है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 23, 2026, 12:12 PM IST
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Kannada Actress Ranya Rao Gold Smuggling Case
Kannada Actress Ranya Rao Gold Smuggling Case

Ranya Rao Gold Smuggling Case: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस रान्या राव पिछले एक साल जेल में सजा काट रही हैं. उन्हें पिछले साल 22 अप्रैल को हिरासत में लिया गया था. उन पर सोने की तस्करी का गंभीर आरोप लगा था. इस मामले में उन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम यानी COFEPOSA एक्ट के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था. इस कानून के तहत किसी शख्स को भविष्य में अपराध रोकने के लिए पहले ही हिरासत में लिया जा सकता है. अब उनकी एक साल की साज पूरी हो चुकी है. 

खबरों की मानें तो जल्द ही उन्हें इस कैद से रिहाई मिल सकती है. रान्या को मार्च 2025 में गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद 22 अप्रैल 2025 से उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया. इस दौरान उन्हें कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी, लेकिन COFEPOSA के नियमों की वजह से वे बाहर नहीं आ सकीं. अधिकारियों के मुताबिक, अब ये समय पूरा हो चुका है. ऐसे में अगर उनके जरूरी कागज पूरे हो जाते हैं, तो उन्हें गुरुवार तक रिहा किया जा सकता है. इस खबर के बाद उनके परिवार और करीबियों को थोड़ी राहत जरूर मिली है.

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कैसे बढ़ा मामला और क्या हैं आरोप? 

जांच में सामने आया है कि रान्या राव पर सोने की तस्करी के बड़े नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप है. अधिकारियों का कहना है कि ये कोई छोटा मामला नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनोइड्स गैंग का हिस्सा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस नेटवर्क के जरिए दुबई से बेंगलुरु तक बड़े पैमाने पर सोना लाया गया. ये काम लंबे समय से चल रहा था और इसमें कई लोग शामिल थे. रान्या का नाम इस पूरे ऑपरेशन में एक अहम कड़ी के रूप में सामने आया. बताया जा रहा है कि साल 2024-25 के बीच इस गिरोह ने 100 किलो से ज्यादा सोना भारत पहुंचाया. 

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127 किलो गोल्ड की हुई थी तस्करी

बाद में जांच में ये आंकड़ा और बढ़कर करीब 127 किलोग्राम तक पहुंच गया. ये सोना अलग-अलग तरीकों से देश में लाया गया और फिर बिचौलियों के जरिए बाजार में बेचा गया. इस पूरे मामले में कई हैंडलर, कैरियर और ज्वैलर्स भी शामिल बताए जा रहे हैं. यही वजह है कि जांच एजेंसियां इसे हाल के सालों का बड़ा तस्करी मामला मान रही हैं. जांच कर रही एजेंसी ने ये भी बताया कि इस नेटवर्क का काम काफी प्लानिंग के साथ चलता था. सोने को सीमा पार लाने से लेकर उसे बाजार तक पहुंचाने तक हर चीज के लिए अलग-अलग लोग जिम्मेदार थे. 

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रान्या के साथ गिरफ्तार हुए कई और लोग

इस तरह के मामलों में अक्सर कैरियर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. रान्या राव पर आरोप है कि वे इस पूरे सिस्टम का हिस्सा थीं और इस काम में उनकी भूमिका अहम थी. इस मामले में रान्या राव के अलावा कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था. इनमें साहिल जैन का नाम भी शामिल है, जिन्हें रान्या के साथ ही हिरासत में लिया गया था. अब जानकारी सामने आई है कि इन दोनों के साथ दो और आरोपियों को भी रिहा किया जा सकता है. सभी की प्रिवेंटिव डिटेंशन का सा पूरा हो चुका है. 

रिहाई का रास्ता हुआ साफ, अब वकीलों पर टिकी नजर

कानून के हिसाब से अब इस मामले को आगे बढ़ाना आसान नहीं माना जा रहा है. अधिकारियों का साफ कहना है कि महीनों पहले जमानत मिलने के बावजूद COFEPOSA आदेश की वजह से उन्हें हिरासत में रहना पड़ा. अब जैसे ही इस आदेश की अवधि खत्म हुई है, उनकी रिहाई का रास्ता भी खुलता दिख रहा है. हालांकि, अंतिम फैसला पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि उनके वकील समय पर सभी जरूरी दस्तावेज पूरे कर पाते हैं या नहीं. फिलहाल, इस केस को लेकर लोगों की नजरें रिहाई पर टिकी हुई हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया भी काफी अहम रहने वाली है.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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