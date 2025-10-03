Advertisement
trendingNow12946404
Hindi Newsबॉलीवुड

‘मुंज्या गर्ल’ बनेंगी Imtiaz Ali की फिल्म की हीरोइन, Vedang Raina के साथ पर्दे पर बिखेरेंगी जादू!

फिल्मकार इम्तियाज अली की अगली फिल्म के लिए फ्रेश जोड़ी का नाम सामने आया है, जिसमें ‘मुंज्या गर्ल’ यानी एक्ट्रेस शरवरी वाघ और एक्टर वेदांग रैना पहली बार एक साथ नजर आएंगे. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 03, 2025, 04:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘मुंज्या गर्ल’ बनेंगी Imtiaz Ali की फिल्म की हीरोइन, Vedang Raina के साथ पर्दे पर बिखेरेंगी जादू!

एक्ट्रेस शरवरी वाघ ने साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'वेधा' में अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग से सबको चौंका दिया था, इस फिल्म में वो एक बॉक्सर का किरदार निभाती हुई नजर आई थीं. वहीं एक्ट्रेस को हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'मुंज्या' में भी दर्शकों ने खूब पसंद किया था. लेकिन अब शरवरी 'रॉकस्टार' डायरेक्टर इम्तियाज अली की नेक्स्ट फिल्म का हिस्सा बनने वाली हैं. जिसकी शूटिंग दशहरा के शुभ अवसर पर  शुरू हो चुकी है. 

फ्रेश जोड़ी
इम्तियाज अली की इस अगली फिल्म में एक्ट्रेस शरवरी वाघ के साथ फिल्म 'जिगरा' स्टार वेदांग रैना भी नजर आएंगे, दोनों एक्टर्स पहली बार एक साथ पर्दे पर काम करेंगे. वही कास्ट रिवील होने के बाद इस फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इम्तियाज अली की फिल्म में हमेशा कुछ न कुछ अलग जादू देखने को मिलता है जो सिनेमा को एक नए स्तर पर पहुंचा देता है. इसलिए फैंस बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं.

 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

दशहरा पर शूटिंग शुरू
एक्ट्रेस शरवरी ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट को लेकर अपने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो लिखती हैं, 'सरस्वती पूजा के समय अपने घर पर नहीं रह सकी. इसलिए मैंने अपने कमरे में स्क्रिप्ट के साथ एक छोटी सी पूजा की है.’ विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं! एक बहुत ही खास डायरेक्टर और टीम के साथ एक बहुत ही खास फिल्म की शूटिंग शुरू की.’ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

बर्थडे पर गुड न्यूज 
इम्तियाज अली की इस फिल्म की जानकारी एक्ट्रेस शरवरी वाघ के बर्थडे पर दी गई थी, जिसकी एक्साइटमेंट को बताते जाहिर करते हुए एक्ट्रेस ने बर्थडे फोटोज के साथ कैप्शन में लिखा था, 'अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन.' वहीं एक्ट्रेस ने बताया था कि इम्तियाज अली के साथ काम करना, उनके बचपन का सपना था. जिसके बारे में उन्होंने लिखा, 'जब से मैंने एक एक्ट्रेस बनने का सपना देखा, तब से मैं आपके डायरेक्शन में काम करने की इच्छा रखती थी.'

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Imtiaz AliSharvarivedang raina

Trending news

जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
Zubeen Garg Murder Case
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
iaf video
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Upendra Dwivedi
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
Sonam Wangchuk Arrest
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
ऑपरेशन सिंदूर पर 'मुनीर सुना रहे मनोहर कहानियां', एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर पर 'मुनीर सुना रहे मनोहर कहानियां', एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान
4 से 5 F-16 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मारे...ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना चीफ का खुलासा
Op Sindoor
4 से 5 F-16 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मारे...ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना चीफ का खुलासा
'जब मैं मुर्दाघर गया'... करूर भगदड़ में पत्नी-बेटी को खोकर आदमी का छलका दर्द
Karur rally accident
'जब मैं मुर्दाघर गया'... करूर भगदड़ में पत्नी-बेटी को खोकर आदमी का छलका दर्द
पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
India Russia News
पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
;