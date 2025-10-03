‘मुंज्या गर्ल’ बनेंगी Imtiaz Ali की फिल्म की हीरोइन, Vedang Raina के साथ पर्दे पर बिखेरेंगी जादू!

एक्ट्रेस शरवरी वाघ ने साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'वेधा' में अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग से सबको चौंका दिया था, इस फिल्म में वो एक बॉक्सर का किरदार निभाती हुई नजर आई थीं. वहीं एक्ट्रेस को हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'मुंज्या' में भी दर्शकों ने खूब पसंद किया था. लेकिन अब शरवरी 'रॉकस्टार' डायरेक्टर इम्तियाज अली की नेक्स्ट फिल्म का हिस्सा बनने वाली हैं. जिसकी शूटिंग दशहरा के शुभ अवसर पर शुरू हो चुकी है.

फ्रेश जोड़ी

इम्तियाज अली की इस अगली फिल्म में एक्ट्रेस शरवरी वाघ के साथ फिल्म 'जिगरा' स्टार वेदांग रैना भी नजर आएंगे, दोनों एक्टर्स पहली बार एक साथ पर्दे पर काम करेंगे. वही कास्ट रिवील होने के बाद इस फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इम्तियाज अली की फिल्म में हमेशा कुछ न कुछ अलग जादू देखने को मिलता है जो सिनेमा को एक नए स्तर पर पहुंचा देता है. इसलिए फैंस बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं.

दशहरा पर शूटिंग शुरू

एक्ट्रेस शरवरी ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट को लेकर अपने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो लिखती हैं, 'सरस्वती पूजा के समय अपने घर पर नहीं रह सकी. इसलिए मैंने अपने कमरे में स्क्रिप्ट के साथ एक छोटी सी पूजा की है.’ विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं! एक बहुत ही खास डायरेक्टर और टीम के साथ एक बहुत ही खास फिल्म की शूटिंग शुरू की.’

बर्थडे पर गुड न्यूज

इम्तियाज अली की इस फिल्म की जानकारी एक्ट्रेस शरवरी वाघ के बर्थडे पर दी गई थी, जिसकी एक्साइटमेंट को बताते जाहिर करते हुए एक्ट्रेस ने बर्थडे फोटोज के साथ कैप्शन में लिखा था, 'अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन.' वहीं एक्ट्रेस ने बताया था कि इम्तियाज अली के साथ काम करना, उनके बचपन का सपना था. जिसके बारे में उन्होंने लिखा, 'जब से मैंने एक एक्ट्रेस बनने का सपना देखा, तब से मैं आपके डायरेक्शन में काम करने की इच्छा रखती थी.'