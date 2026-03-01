मिसाइल हमलों के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने PM मोदी से मांगी मदद, दर्द बयां कर बोलीं- ‘भारत लौटने का कोई रास्ता नहीं...’

Sonal Chauhan Appeal To PM Modi: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. शनिवार को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर मिसाइल हमले किए, जिसके बाद कई देशों में अफरा-तफरी मच गई. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान दुबई में फंसी हुई हैं. फ्लाइट ऑपरेशन अचानक रोक दिए गए हैं, जिससे उनका भारत लौटना मुश्किल हो गया है. सोनल ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है ताकि वे सुरक्षित घर लौट सकें.

सोनल ने शनिवार को इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर किया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए लिखा, ‘माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं इस समय दुबई में चल रहे क्राइसिस के चलते फंसी हुई हूं. सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं और भारत लौटने का कोई रास्ता नहीं है. सुरक्षित घर लौटने के लिए मुझे सरकार के गाइडेंस और मदद की जरूरत है’. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए उन्हें गवर्नमेंट हेल्प चाहिए. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

दुबई में फंसी सोनल और सिंधु

अपने इस पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा, ‘मैं भारत सरकार से किसी भी तरह की मदद और सुरक्षित वापसी के लिए गाइडेंस और मदद की आभारी रहूंगी @meaindia @india_in_dubai’. सोनल के अलावा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भी दुबई एयरपोर्ट पर फंसी हुई हैं. सिंधु ऑल इंग्लैंड ओपन टूर्नामेंट खेलने के लिए बर्मिंघम जा रही थीं और दुबई उनका ट्रांजिट पड़ाव था. लेकिन एयरपोर्ट पर उड़ानें बंद होने की वजह से वे आगे नहीं जा सकीं. उनके पोस्ट भी वायरल हो रहे हैं.

पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डाउनलोड की गई बॉलीवुड फिल्म बनी ‘धुरंधर’, राइटर बोलीं- ‘लेकिन उनको अफसोस है ऐसी फिल्म...’

अमेरिका-इजरायल हमले से बढ़ा मिडिल ईस्ट तनाव

दरअसल, मिडिल ईस्ट में हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया. बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई ईरान की सरकार को कमजोर करने के मकसद से की गई. इसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया. इसके बाद क्षेत्र में कई जगह धमाके होने की खबरें सामने आईं और तनाव और बढ़ गया. शनिवार को दुबई के कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई. सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए.

धमाकों के बाद रद्द हुई कई उड़ानें

इनमें पाम जुमेराह स्थित फेयरमोंट द पाम होटल के पास आग और धुआं उठता दिखा. हालांकि, ये साफ नहीं हो पाया है कि होटल पर सीधा हमला हुआ या फिर किसी मिसाइल के मलबे से आग लगी. अधिकारियों ने बुर्ज अल अरब में आग और एयरपोर्ट पर एक घटना की भी पुष्टि की है, जिसमें चार लोग घायल हुए. दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक टर्मिनल को भी थोड़ा नुकसान पहुंचने की खबर है. इन हालातों के चलते कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और कुछ देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.