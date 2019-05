Viral Post : इस विदेशी अखबार ने की PM मोदी की आलोचना, एक्ट्रेस सुचित्रा ने दिया करारा जवाब

नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी की प्रचंड जीत देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है. इतना ही पीएम नरेंद्र मोदी को देश के अलावा दुनिया के हर कोने से बधाई संदेश मिल रहे हैं. इसी बीच विदेशी अखबार द गार्जियन ने पीएम मोदी पर एक आर्टिकल लिखा है जिसे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है. एक्ट्रेस-सिंगर सुचित्रा कृष्णामूर्ति ने द गार्जियन का एक आर्टिकल शेयर कर पश्चिमी मीडिया से सवाल पूछा है कि वेस्टर्न मीडिया पीएम मोदी से इतना क्यों परेशान है कि कुछ भी लिखने पर उतारू है. द गार्जियन के आर्टिकल का टाइटल था, 'आत्मविश्वास से लबरेज नरेंद्र मोदी के राज में भारत का मुसलमान व्याकुल.'

एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णामूर्ति ने द गार्जियन के एक आर्टिकल की कड़ी आलोचना करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विदेशी मीडिया पीएम मोदी के आने से इतना विचलित क्यों हो गई है कि झूठी खबरें फैलाने का काम कर रही है. इस खबर के पीछे कौन लोग हैं जो इनको पैसा दे रहे हैं.

why is #western media so afraid of #Modi & so keen on spreading this false hate narrative? Have these morons writing these #FakeNews articles even visited us & seen how peacefully we live? What is the agenda behind these rubbish inflammatory articles & who is feeding them? https://t.co/wwbXL52dCT

— Suchitra Krishnamoorthi (@suchitrak) May 26, 2019