'शादीशुदा मर्द से अफेयर करने वाली महिलाएं फेमिनिस्ट नहीं', तनीषा मुखर्जी के बयान पर मचा बवाल

एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी अक्सर अपने एक्स अकाउंट पर अलग-अलग मुद्दों को लेकर खुलकर अपनी राय रखती हैं. अब उन्होंने शादीशुदा पुरुषों के साथ अफेयर करने वाली महिलाओं को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है. तनीषा मुखर्जी ने अपनी पोस्ट में ऐसी महिलाओं को फेमिनिस्ट मानने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर रखने वाली महिलाएं महिलाओं के खिलाफ हैं. इतना ही नहीं एक्ट्रेस ने उनके लिए 'ईविल' यानी 'बुरी' जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया.
तनीषा मुखर्जी के इस बयान के बाद एक बार फिर उनकी बेबाक राय चर्चा में आ गई है. पोस्ट में तनीषा ने लिखा, 'मेरी सोच यह है कि जो औरतें शादीशुदा मर्दों के साथ अफेयर रखती हैं, वे फेमिनिस्ट नहीं होतीं. असल में, वे औरतों के ही खिलाफ होती हैं. क्योंकि किसी और के पति के साथ रहना उस आदमी की पत्नी का अपमान करना है. इसमें उस आदमी की भी गलती है. उसका चरित्र ठीक नहीं है. और जो औरतें शादीशुदा मर्दों के पीछे भागती हैं, वे बुरी होती हैं! उन्हें हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल नहीं बनना चाहिए.'
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स उनकी बात से सहमति जता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'बिल्कुल सही, दोनों ही बराबर के ज़िम्मेदार हैं.' एक और यूजर ने लिखा, 'बिल्कुल. जो कोई भी जानबूझकर किसी की शादी तोड़ता है, उसे जेंडर की परवाह किए बिना सबके सामने लाना चाहिए.'
इससे पहले बीते साल मेल फेमिनिस्ट पॉडकास्ट में तनीषा ने फेमिनिज़्म के बारे में बात की थी. तनीषा ने भारत में महिलाओं के प्रति सम्मान पर ज़ोर देते हुए कहा कि देश में महिलाओं के प्रति सम्मान की बहुत मज़बूत संस्कृति है. उन्होंने कहा था, 'हां, हमारे यहां कुछ समस्यांए हैं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारी संस्कृति में महिलाओं का सम्मान नहीं है. हिंदू धर्म में महिलाओं का सम्मान किया जाता है. यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में बसा हुआ है, लेकिन अंग्रेज़ों की वजह से हमारी संस्कृति खराब हुई है. और ज़्यादा आबादी की वजह से हमारा समाज बिगड़ा है. अपराध ज़्यादा आबादी का नतीजा है, संस्कृति का नहीं. भगवान कृष्ण ने कभी राधा का अनादर नहीं किया, भगवान शिव ने कभी माता पार्वती का अनादर नहीं किया. इसलिए हमारी संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं है. हम महिलाओं के लिए बहुत आज़ाद और मज़बूत देश हैं.'
तनुजा की बेटी तनीषा ने 2003 में करण नाथ और डिनो मोरिया के साथ फिल्म 'Sssshhh' से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की. हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही. इसके बाद उन्होंने 'सरकार', 'नील एन निक्की' और तमिल हिट फिल्म 'उन्नाले उन्नाले' में काम किया, जिसके लिए उन्हें विजय अवॉर्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला. 2013 में 'बिग बॉस 7' में फर्स्ट रनर-अप बनकर उन्हें काफी लोकप्रियता मिली, जहां अरमान कोहली के साथ उनके रिश्ते ने खूब सुर्खियां बटोरीं. इसके बाद उन्होंने 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 7' (2016) में हिस्सा लिया और 'झलक दिखला जा 11' में भी एक कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आईं. बाद में वह कॉमेडी शो 'गैंग्स ऑफ हसीपुर' में जज के तौर पर भी दिखीं. तनीषा आखिरी बार 2024 की फिल्म 'लव यू शंकर' में नज़र आई थीं.