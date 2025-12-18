'मैं उनके कान के नीचे...' नीतीश कुमार हिजाब विवाद पर आग बबूला सना खान, बोलीं- उनके पीछे लोग गधे की तरह...

Muslim Actress Sana Khan on Hijab Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हिजाब हटाने का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर कई राजनेता और सेलिब्रिटीज भड़क गए हैं. इस घटना को शर्मनाक बताते हुए जायरा वसीम और जावेद अख्तर के बाद ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कह चुकीं एक्ट्रेस सना खान ने भी रिएक्ट किया है. ये वही सना खान हैं जो चकाचौंध की दुनिया को छोड़ इस्लामिक स्कॉलर बन गई हैं.

नीतीश कुमार पर भड़कीं सना खान

सना खान ने इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें एक्ट्रेस ने अपना गुस्सा बिहार सीएम नीतीश कुमार पर निकाला है. सना ने कहा- 'कुछ दिन पहले हमारी एक हिजाबी बहन का हिजाब यानी नकाब, जिससे उसका फेस कवर था, हमारे रिस्पेरक्टेड नेता जो उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे थे. पता नहीं उन्हें क्या हुआ उनके लिए लड़की का चेहरा देखना जरूरी था. उन्होंने उस महिला के नकाब को नीचे खींच दिया.'

मैं उनके कान के नीचे दो लगाऊं

सना ने आगे कहा- 'ताज्जुब की बात ये थी कि उस वक्त उनके पीछे लोग गधे की तरह हंस रहे थे. ये शर्मनाक है. इन्हें पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए. वीडियो देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनके कान के नीचे दो लगाऊं. मुझे इसे देखकर बहुत गुस्सा आया. हर लड़की को ये देखकर गुस्सा आना चाहिए.'

आपकी भी बेटियां...

'आज हम लोग जो भी कैंडल मार्च या फिर कुछ और जो भी कर रहे हैं वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं. इतनी सारी चीजें हो रही हैं. लेकिन, सोचो कोई ऐसे रुतबे पर है, स्टेज पर जहां कई कैमरे लगे हैं. ऐसी हरकत करता है. लेकिन, बहुत कम लोग हैं जो इस मुद्दे पर बोल रहे हैं. कोई इस पर नहीं बात कर रहा. इसे तवज्जो नहीं दी जा रही है. क्या हमारे घर में मां बेटियां नहीं है जो इस पोजीशन का इंसान हिजाबी नकाब निकाल रहा है. आपकी भी बेटियां, माएं और बहनें बाहर जा रही है. हमें औरतों के लिए खड़ा होना जरूरी है. ये ना सोचें कि हिजाबी हैं तो बात नहीं करेंगे. कोई और महिला होगी तो करेंगे. क्या इसीलिए हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं?'