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उर्वशी रौतेला की टीम ने AI कंपनी के खिलाफ उठाया कानूनी कदम, मांगा 7000 करोड़ रुपए का हर्जाना!

उर्वशी रौतेला एक बार फिर चर्चा में हैं. उनकी टीम ने एक AI कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का दावा किया है.

Written ByIANS
Published: Sep 29, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 08:01 PM IST
उर्वशी रौतेला की टीम ने AI कंपनी के खिलाफ उठाया कानूनी कदम, मांगा 7000 करोड़ रुपए का हर्जाना!

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