यामी गौतम ने 'बाला' की कहानी का किया खुलासा, 7 साल बाद आयुष्मान के साथ आएंगी नजर

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने 'बाला' की शूटिंग पूरी कर ली है. उनका कहना है कि यह फिल्म कई वजहों से खास होने वाली है. यह फिल्म एक ऐसे शख्स के बारे में है जो समय से पहले ही गंजा हो जाता है और वह उससे कैसे निपटता है. अमर कौशिक इसके निर्देशक हैं और इस फिल्म में भूमि पेडनेकर और आयुष्मान खुराना भी हैं. 'विकी डोनर' के अभिनेता आयुष्मान और यामी सात साल बाद इस फिल्म में साथ काम करते नजर आएंगे.

यामी ने एक बयान में कहा, 'अमर कौशिक और बाकी प्रतिभाशाली टीम के साथ काम करने का मेरा जिस तरह का अनुभव रहा वह कुछ ऐसा है जिसका आपको हमेशा से इंतजार रहता है.'

Everything has beauty, not everyone sees it ! Its a wrap on this really fun journey of #BALA ! Can’t wait to share this special film with you all ! Thank you #Dino #PoojaVijan @amarkaushik @ayushmannk @bhumipednekar @jaavedjaaferi @nowitsabhi #Anuj @MaddockFilms & entire crew pic.twitter.com/ooetKcV24d

— Yami Gautam (@yamigautam) July 7, 2019