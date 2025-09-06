'एक्ट्रेसेज दारू पीती हैं...; शिल्पा शेट्टी के बारे में ऐसा था राज के पिता का रिएक्शन; नहीं चाहते थे रिश्ता

शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के पति राज कुंद्रा ने फराह खान के व्लॉग में बताया कि जब उन्होंने शिल्पा को डेट करना शुरू किया तो उनके पिता का रिएक्शन कैसा था. बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने बताया कि उन्हें पहली ही नजर में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से प्यार हो गया था. राज के पापा पहले तो इस बात से बहुत एक्साइटेड थे कि उनका बेटा एक एक्ट्रेस को डेट कर रहा है, लेकिन बाद में उनका जो रिएक्शन रहा वो काफी अलग था.

'एक्ट्रेसेज के साथ लग गया है? दारू पीती हैं'

राज कुंद्रा ने बताया, "मेरे पापा का ऐसा होता था कि अरे यार क्या एक्ट्रेसेज के साथ लग गया है? दारू पीती हैं, सिगरेट पीती हैं." लेकिन राज ने हमेशा इस बात पर जोर किया कि कोई भी धारणा बनाने से पहले एक बार उनके पिता शिल्पा से मिलें. हुआ यह कि एक्ट्रेस से मुलाकात के बाद उनके सभी शक खत्म हो गए. राज कुंद्रा ने मजाकिया लहजे में कहा, "वो इससे (शिल्पा से) मिले और कहा- तू जा साइड में, हम अब लाइव बात करेंगे.

ये भी पढ़ें: इस डायरेक्टर ने दाऊद इब्राहिम को बताया प्रेरणा, अंडरवर्ल्ड पर बना चुके हैं कई फिल्में; सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स

Add Zee News as a Preferred Source

शिल्पा शेट्टी बोलीं, 'मेरे सास-ससुर मुझसे..'

राज कुंद्रा ने मजाक में कहा कि उनके माता-पिता को भी शिल्पा पहली ही नजर में पसंद आ गई थीं. शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने तब मुस्कुराते हुए कहा, "मेरे सास-ससुर मुझसे राज से भी ज्यादा प्यार करते हैं." बता दें कि फराह खान के हालिया व्लॉग में शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा एक साथ नजर आए थे. दोनों ने पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल फ्रंट तक के बारे में ढेर सारी बातें कीं.

ये भी पढ़ें: कभी उधार से किया गुजारा...'हीरो' बनने से पहले असिस्टेंट थे राकेश रोशन, डायरेक्शन से पलटी किस्मत; फिर ऐसे चमकते गए

ऐसे हुई थी दोनों की पहली मुलाकात

बता दें कि साल 2007 में रिएलिटी शो 'बिग ब्रदर' के सीजन 5 के दौरान शिल्पा राज से मिली थीं. इसके बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुलाकातें धीरे-धीरे प्यार में बदलने लगी. फिर दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे. इसके बाद एक दिन राज ने शिल्पा को 5 कैरेट की डायमंड रिंग पहनाकर सबके सामने शादी के लिए प्रपोज कर दिया. फिर दोनों ने 22 नवंबर, 2009 को शादी कर ली. शादी के बाद दोनों की जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव भी आए लेकिन दोनों हमेशा एक-दूसरे के साथ खड़े दिखे. आज ये कपल हैपिली मैरिड हैं. दोनों के एक बेटा और एक बेटी है.