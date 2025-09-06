'एक्ट्रेसेज दारू पीती हैं...; शिल्पा शेट्टी के बारे में ऐसा था राज के पिता का रिएक्शन; नहीं चाहते थे रिश्ता
Advertisement
trendingNow12910510
Hindi Newsबॉलीवुड

'एक्ट्रेसेज दारू पीती हैं...; शिल्पा शेट्टी के बारे में ऐसा था राज के पिता का रिएक्शन; नहीं चाहते थे रिश्ता

शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के पति राज कुंद्रा ने बताया कि  जब उन्होंने शिल्पा को डेट करना शुरू किया तो उनके पिता का रिएक्शन कैसा था. राज के पापा पहले तो इस बात से बहुत एक्साइटेड थे कि उनका बेटा एक एक्ट्रेस को डेट कर रहा है, लेकिन बाद में उनका जो रिएक्शन रहा वो काफी अलग था.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 07:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'एक्ट्रेसेज दारू पीती हैं...; शिल्पा शेट्टी के बारे में ऐसा था राज के पिता का रिएक्शन; नहीं चाहते थे रिश्ता

शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के पति राज कुंद्रा ने फराह खान के व्लॉग में बताया कि जब उन्होंने शिल्पा को डेट करना शुरू किया तो उनके पिता का रिएक्शन कैसा था. बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने बताया कि उन्हें पहली ही नजर में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से प्यार हो गया था. राज के पापा पहले तो इस बात से बहुत एक्साइटेड थे कि उनका बेटा एक एक्ट्रेस को डेट कर रहा है, लेकिन बाद में उनका जो रिएक्शन रहा वो काफी अलग था.
'एक्ट्रेसेज के साथ लग गया है? दारू पीती हैं'

राज कुंद्रा ने बताया, "मेरे पापा का ऐसा होता था कि अरे यार क्या एक्ट्रेसेज के साथ लग गया है? दारू पीती हैं, सिगरेट पीती हैं." लेकिन राज ने हमेशा इस बात पर जोर किया कि कोई भी धारणा बनाने से पहले एक बार उनके पिता शिल्पा से मिलें. हुआ यह कि एक्ट्रेस से मुलाकात के बाद उनके सभी शक खत्म हो गए. राज कुंद्रा ने मजाकिया लहजे में कहा, "वो इससे (शिल्पा से) मिले और कहा- तू जा साइड में, हम अब लाइव बात करेंगे.

ये भी पढ़ें: इस डायरेक्टर ने दाऊद इब्राहिम को बताया प्रेरणा, अंडरवर्ल्ड पर बना चुके हैं कई फिल्में; सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स

Add Zee News as a Preferred Source

 

शिल्पा शेट्टी बोलीं, 'मेरे सास-ससुर मुझसे..'

राज कुंद्रा ने मजाक में कहा कि उनके माता-पिता को भी शिल्पा पहली ही नजर में पसंद आ गई थीं. शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने तब मुस्कुराते हुए कहा, "मेरे सास-ससुर मुझसे राज से भी ज्यादा प्यार करते हैं." बता दें कि फराह खान के हालिया व्लॉग में शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा एक साथ नजर आए थे. दोनों ने पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल फ्रंट तक के बारे में ढेर सारी बातें कीं.

ये भी पढ़ें: कभी उधार से किया गुजारा...'हीरो' बनने से पहले असिस्टेंट थे राकेश रोशन, डायरेक्शन से पलटी किस्मत; फिर ऐसे चमकते गए

 

ऐसे हुई थी दोनों की पहली मुलाकात

बता दें कि साल 2007 में रिएलिटी शो 'बिग ब्रदर' के सीजन 5 के दौरान शिल्पा राज से मिली थीं. इसके बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुलाकातें धीरे-धीरे प्यार में बदलने लगी. फिर दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे. इसके बाद एक दिन राज ने शिल्पा को 5 कैरेट की डायमंड रिंग पहनाकर सबके सामने शादी के लिए प्रपोज कर दिया. फिर दोनों ने 22 नवंबर, 2009 को शादी कर ली. शादी के बाद दोनों की जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव भी आए लेकिन दोनों हमेशा एक-दूसरे के साथ खड़े दिखे. आज ये कपल हैपिली मैरिड हैं. दोनों के एक बेटा और एक बेटी है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Raj KundraActress Shilpa Shetty

Trending news

अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Weather
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन आज, जानिए क्या होगा शुभ मुहूर्त; ऐसे करें बप्पा की विदाई
Ganpati Visarjan
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन आज, जानिए क्या होगा शुभ मुहूर्त; ऐसे करें बप्पा की विदाई
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
PM Modi
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
DNA
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
mounted police
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
DNA
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
Bengaluru
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
Telangana NEWS
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
Army chief
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
Jammu Kasmir News
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
;