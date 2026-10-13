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'मैं ना रहा मेरा' की रिलीज डेट टली, अध्ययन सुमन की फिल्म अब इस दिन देगी सिनेमाघरों में दस्तक

Main Na Raha Mera Release Date: फिल्म 'मैं ना रहा मेरा' के मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ाने का फैसला किया है. पहले यह फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह 11 दिसंबर, 2026 को रिलीज होगी.

Written ByKajol Gupta
Published: Oct 13, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 05:21 PM IST
'मैं ना रहा मेरा' की रिलीज डेट टली, अध्ययन सुमन की फिल्म अब इस दिन देगी सिनेमाघरों में दस्तक

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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