Adipurush OTT Release: रिलीज से पहले ही प्रभास की 'आदिपुरुष' के बिके OTT राइट्स! डील जानकर सन्न हो जाएगा दिमाग

250 करोड़ की हुई डील



मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो Adipurush फिल्म रिलीज से पहले मेकर्स ने फिल्म के ओटीटी राइट्स बेच दिए है. यानी कि अब ये फिल्म थियेटर में कमाई करने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पैसा कमाएगी. मेकर्स के इस फैसले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 600 करोड़ की फिल्म को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते और हर तरह से इस फिल्म की कम से फिल्म की रिलीज से पहले लागत निकल जाए यही प्लान ऑफ एक्शन है.

यहां पर होगी रिलीज

ऐसे में सवाल उठता है कि 'आदिपुरुष' फिल्म की 250 करोड़ रुपये की डील किस ओटीटी प्लेटफॉर्म से हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स की ये डील अमेजन प्राइम वीडियो के साथ हुई है. खबरों की मानें तो ना केवल इस फिल्म के ओटीटी राइट्स बेच दिए गए बल्कि फिल्म ने अपने म्यूजिक, सैटेलाइट और अन्य डिजिटल राइट्स को बेचकर करीबन 432 करोड़ की भारी कमाई कर ली है.

