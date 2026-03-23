'धुरंधर 2' का खौफ या कुछ और?'टॉक्सिक' के बाद मोहनलाल ने पोस्टपोन की Drishyam 3, रिलीज से 10 दिन पहले लिया ये फैसला

Mohanlal की मचअवेटेड फिल्म Drishyam 3 को लेकर बड़ा अपडेट है. पहले ये मूवी 2 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी. लेकिन, रिलीज से महज 10 दिन पहले मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया है.
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Mohanlal Drishyam 3 Postponed: फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी थ्रिलर सीरीज 'दृश्यम' का हर कोई दीवाना है. इस फिल्म का साउथ और हिंदी सिनेमा सब जगह क्रेज इतना ज्यादा है कि जितना मोहनलाल की मूवी 'दृश्यम' को लोगों का प्यार मिला उतना ही अजय देवगन की 'दृश्यम' को. दोनों मूवीज के अभी तक दो-दो पार्ट आ चुके हैं और लोग साउथ की 'दृश्यम 3' का ब्रेसबी से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन, अब ये इंतजार और लंबा होने वाला है क्योंकि मेकर्स ने इस मूवी की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है.
बदली Drishyam 3 की रिलीज डेट
इस बात का खुलासा खुद Drishyam 3 के लीड एक्टर मोहनलाल ने किया. मोहनलाल ने एक्स पर एक पोस्ट किया और फिल्म की नई तारीख का ऐलान किया. मोहनलाल ने ट्वीट किया- 'आपका अतीत कभी भी चुप नहीं बैठता... ये केवल इंतजार करता है. Georgekutty थिएटर में 21 मई, 2026 को आ रहा है.' दृश्यम 3 वर्ल्डवाइड रिलीज.'
क्या है डेट आगे बढ़ाने की वजह?
मोहनलाल की फिल्म Drishyam 3 की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने की वजह तो रिवील नहीं हुई. लेकिन, अब ये मूवी जिस दिन रिलीज हो रही है उस दिन यानी कि 21 मई को मोहनलाल का बर्थडे है. खास बात है कि हाल ही में यश की फिल्म 'टॉक्सिक' को भी पोस्टपोन किया गया. जिसकी सबसे बड़ी वजह 'धुरंधर 2' के क्लैश से बचना था. ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 'धुरंधर 2' की रफ्तार को देखकर मेकर्स ने 'दृश्यम 3' को आगे बढ़ाने का फैसला लिया हो.
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जीतू जोसेफ ने किया 'दृश्यम 3' का डायरेक्शन
'दृश्यम 3' जीतू जोसेफ की निर्देशित फिल्म है. ये मलयालम थ्रिलर फिल्म का तीसरा पार्ट है. इसका पहला पार्ट साल 2013 में आया था और दूसरा 2021 में आया था. दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की थी. तीसरे पार्ट को लेकर जीतू ने कहा- 'मैं दर्शकों से इतना कहना चाहता हूं कि वो ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर थिएटर ना आएं बल्कि उत्सुकता लेकर सिनेमाघर पहुंचे. ये एक थ्रिलर मूवी नहीं है बल्कि फैमिली ड्रामा है.'
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