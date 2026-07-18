/‘धुरंधर’ के बाद आदित्य धर को मिला नया बड़ा प्रोजेक्ट! अब बनाएंगे 17वीं सदी के महान योद्धा की बायोपिक? अगले महीने हो सकती है डील फाइनल

Aditya Dhar Next Project: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी की शानदार सफलता के बाद अब निर्देशक आदित्य धर एक नई फिल्म पर काम कर सकते हैं और उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट भी काफी बड़ा होगा. आदित्य धर अब अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की कहानी को बड़े पर्दे पर ला सकते हैं. असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा से इस बारे में उनकी बातचीत भी हुई है और वह पॉजिटिव रही. इसका खुलासा फेसबुक लाइव में सीएम ने खुद किया है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि उन्होंने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के निर्देशन के लिए निर्देशक आदित्य धर से संपर्क किया था. इस प्रोजेक्ट की जानकारी देने के साथ ही उन्होंने इस आगामी प्रोजेक्ट के लिए आदित्य धर का नाम शामिल करने की वजह भी बताई है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को एक फेसबुक लाइव सेशन में बताया कि उन्होंने इस बड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए आदित्य धर से संपर्क किया है. फिल्ममेकर की हालिया सफलता की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, 'फिल्म 'धुरंधर' बहुत बड़ी हिट रही. आदित्य धर इसके डायरेक्टर थे और वे अपने दौर के सबसे मशहूर नामों में से एक हैं.' मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएम ने यह बात कही है.
आदित्य धर को साथ लेने की वजह बताते हुए हिमंत ने कहा कि उन्हें लगता है कि बड़े पैमाने पर बनी हिंदी फिल्म के जरिए लचित बोरफुकन की असाधारण विरासत को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है. उन्होंने जोर देकर कहा, 'मुझे लगता है कि अगर हमारी सरकार लचित बोरफुकन पर कोई फिल्म बनाती है, तो हम उनके वीरतापूर्ण कार्यों को दुनिया भर में मशहूर कर सकते हैं और यह हमारे लिए एक खास उपलब्धि होगी.'
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आदित्य के साथ उनकी शुरुआती बातचीत पॉजिटिव रही और उम्मीद है कि डायरेक्टर अगस्त में असम आकर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और प्रोजेक्ट के क्रिएटिव विज़न पर चर्चा करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि फिल्म का काम आगे बढ़ता रहेगा, चाहे इसे कोई भी डायरेक्टर निर्देशित करे. उन्होंने कहा, 'अगर आदित्य धर फिल्म को डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम दूसरे डायरेक्टर से संपर्क करेंगे. मकसद यह पक्का करना है कि लचित बोरफुकन पर एक शानदार बायोपिक बने.'
यह बायोपिक असम सरकार की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जिसके तहत राज्य के ऐतिहासिक नायकों की कहानियों को बड़े पर्दे पर लाया जाएगा. 10 जुलाई को पेश किए गए 2026-27 के बजट में सरकार ने लचित बोरफुकन और आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कुशल कोंवर के जीवन पर आधारित फिल्मों को सपोर्ट करने की योजना का ऐलान किया.