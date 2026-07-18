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‘धुरंधर’ के बाद आदित्य धर को मिला नया बड़ा प्रोजेक्ट! अब बनाएंगे 17वीं सदी के महान योद्धा की बायोपिक? अगले महीने हो सकती है डील फाइनल

Aditya Dhar Next Project: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और डायरेक्टर आदित्य धर स्टारर फिल्म 'धुरंधर' के दोनों भाग बॉक्स ऑफिस पर काफी सुपरहिट रहे हैं और ओटीटी पर भी इनका जबरदस्त धमाल रहा. इस जबरदस्त सफलता के बाद अब आदित्य धर को एक नया बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है. अब वे 17वीं सदी के महान योद्धा की बायोपिक बना सकते हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 18, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:44 AM IST
‘धुरंधर’ के बाद आदित्य धर को मिला नया बड़ा प्रोजेक्ट! अब बनाएंगे 17वीं सदी के महान योद्धा की बायोपिक? अगले महीने हो सकती है डील फाइनल

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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