Advertisement
trendingNow12937399
Hindi Newsबॉलीवुड

'मुझे हमेशा लगता था कि मेरी कार को कब्ज है', 7 साल की उम्र से आदित्य नारायण भर रहे टैक्स, शोहरत से घमंड हो गया था

जाने-माने टीवी होस्ट और सिंगर के रूप में पहचाने जाने वाले आदित्य नारायण ने बचपन से ही अपने टैलेंट से सबका दिल जीता है. हाल ही में उन्होंने एक लोकप्रिय पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों की कमाई और अनुभवों के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने पैसों और काम के प्रति अपनी सोच भी साझा की.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 26, 2025, 01:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मुझे हमेशा लगता था कि मेरी कार को कब्ज है', 7 साल की उम्र से आदित्य नारायण भर रहे टैक्स, शोहरत से घमंड हो गया था

जाने-माने टीवी होस्ट और सिंगर के रूप में पहचाने जाने वाले आदित्य नारायण ने बचपन से ही अपने टैलेंट से सबका दिल जीता है. हाल ही में उन्होंने एक लोकप्रिय पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों की कमाई और अनुभवों के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने पैसों और काम के प्रति अपनी सोच भी साझा की. मशहूर कमीडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट में पहुंचे आदित्य ने बताया कि उन्होंने होस्टिंग का बड़ा मौका 2007 में लोकप्रिय सिंगिंग शो 'सा रे गा मा पा चैलेंज' से पाया था.

इस शो के लिए उन्हें तीन बार ऑडिशन देना पड़ा था और आखिर में उन्हें हर एपिसोड के लिए 7,500 रुपए की फीस मिली. एक दिन में वह दो एपिसोड शूट करते थे, इसलिए उनकी दैनिक कमाई 15,000 रुपए होती थी. महीने में लगभग 5 से 6 एपिसोड करने के चलते उनकी मासिक कमाई काफी अच्छी थी.

आदित्य नारायण ने खोले राज

Add Zee News as a Preferred Source

आदित्य ने कहा, ''उस वक्त मैं अपने माता-पिता के साथ रहता था, इसलिए मेरे ज्यादा खर्चे नहीं होते थे, लेकिन अचानक जब मुझे इतनी बड़ी रकम मिलने लगी, तो मेरी आदतों में भी बदलाव आने लगा. मुझे थोड़ा घमंड और अहंकार होने लगा था, लेकिन इस बात का अहसास मुझे बाद में हुआ.'' आदित्य ने बताया कि उन्होंने उस सीजन में कुल 52 एपिसोड किए और लगभग 8 लाख रुपए की कमाई की. इस बीच पॉडकास्ट में भारती सिंह ने मजाक में कहा कि अब तो इतने पैसे में आदित्य एक एपिसोड भी शूट नहीं करेंगे.

आदित्य ने कहा-बोले- 'कम उम्र में की थी लाखों की कमाई

आदित्य ने माना कि शुरुआत में वे पैसों के मामले में बहुत लापरवाह थे और उन्होंने अपनी कमाई का कोई हिस्सा बचाया नहीं था. लेकिन, जैसे-जैसे उनकी फीस बढ़ी, खासकर दूसरे सीजन में जब उन्हें हर एपिसोड के लिए 25,000 रुपए मिलने लगे, उन्हें पैसे की सही कद्र समझ में आने लगी. उस वक्त उनके और उनके पिता उदित नारायण के बीच भी एक मजेदार मुकाबला चल रहा था, क्योंकि दोनों ही अलग-अलग चैनलों पर होस्टिंग कर रहे थे.

सबसे खास बात यह है कि आदित्य ने बहुत कम उम्र में टैक्स भरना शुरू कर दिया था. उन्होंने बताया कि उन्होंने सात साल की उम्र में ही टैक्स भरना शुरू कर दिया था, जो उनकी बचपन की कमाई का नतीजा था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Aditya Narayan

Trending news

तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
Ladakh
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
Ayodhya case
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
Wayanad
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
Nishikant Dubey
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
skandamata mantra
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
Ladakh
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
;