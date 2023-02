Fan Trying to Kiss Aditya Roy Kapur: ये क्या! आदित्य रॉय कपूर को घेरकर जबरदस्ती किस करने लगी ये फैन, किया मना; तो कर दी ऐसी हरकत!

Fan Trying to Kiss Forcibly Aditya Roy Kapur: कई बार फैंस कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी उम्मीद भी सितारों को नहीं होती. ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही कुछ तब हुआ जब आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapur) अपनी वेब सीरीज 'द नाइट मैनेजर' (The Night Maneger) की स्क्रीनिंग अटेंड करने के बाद बाहर आए. इस दौरान दुबई से आई कुछ फीमेल फैन ने एक्टर को घेर लिया. इसके बाद आदित्य को जबरदस्ती किस करने लगीं. आदित्य रॉय कपूर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो में आप देखेंगे कि जैसे-तैसे आदित्य रॉय ने इस पूरे मामले को हैंडिल किया.

फैंस ने घेरा

इस वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapur) व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू कलर की पैंट पहने हुए हैं. एक्टर के साथ उनका सिक्योरिटी गॉर्ड है. आदित्य जैसे ही अपनी कार के पास आते हैं तो कुछ फीमेल फैंस आदित्य को अचानक से घेर लेती हैं.इसके बाद वो आदित्य के साथ सेल्फी लेने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाती हैं. ये सब देखकर आदित्य पहले तो हैरान रह जाते हैं. इसके बाद वो मुस्कुराते हैं और फैंस को संभालने की कोशिश करते हैं.

फैन ने की जबरदस्ती किस करने की कोशिश

इस वीडियो में आप आगे देखेंगे कि एक फीमेल फैन जो मरून कलर के सूट के साथ व्हाइट कलर का दुपट्टा ओढ़े हुए हैं वो पहले आदित्य के साथ सेल्फी क्लिक करती है. वो आदित्य को वीडियो में काफी टाइट पकड़े हुए हैं. इसके बाद वो आदित्य को जबरदस्ती नीचे की ओर खींचती है और किस करने की कोशिश करती है. आदित्य जैसे तैसे खुद को बचाते हैं. इसके बाद महिला दोबारा आदित्य को अपनी तरफ खींचती है और किस करने की कोशिश करती है. आदित्य उस महिला को बड़े प्यार से मना करते हैं.

