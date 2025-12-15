Advertisement
trendingNow13042125
Hindi Newsबॉलीवुड‘डकैत’ से बड़े पर्दे पर छाने को तैयार मृणाल ठाकुर, इस दिन आएगा टीजर

‘डकैत’ से बड़े पर्दे पर छाने को तैयार मृणाल ठाकुर, इस दिन आएगा टीजर

अभिनेत्री ने बताया कि फिल्म टीजर मुंबई के गैयटी गैलेक्सी में सुबह 11 बजे रिलीज किया जाएगा, तो हैदराबाद में शाम 6:30 बजे रिलीज किया जाएगा. फिल्म 'डकैत' 19 मार्च 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज की जाएगी.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 08:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘डकैत’ से बड़े पर्दे पर छाने को तैयार मृणाल ठाकुर, इस दिन आएगा टीजर

अभिनेत्री मृणाल ठाकुर और अदिवी शेष स्टारर फिल्म डकैत जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सोमवार को मेकर्स ने फिल्म के टीजर की रिलीज डेट जारी की. अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "2 भाषाएं, 2 टीजर और 2 शहर. फिल्म डकैत का टीजर 18 दिसंबर को जारी किया जाएगा."

अभिनेत्री ने बताया कि फिल्म टीजर मुंबई के गैयटी गैलेक्सी में सुबह 11 बजे रिलीज किया जाएगा, तो हैदराबाद में शाम 6:30 बजे रिलीज किया जाएगा. फिल्म 'डकैत' 19 मार्च 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज की जाएगी.

शेनिल देव द्वारा निर्देशित फिल्म में मृणाल और अदिवी के अलावा, प्रकाश राज, सुनील, अतुल कुलकर्णी, जैन मैरी खान, कामाक्षी भास्कर और अनुराग कश्यप जैसे कलाकार नजर आएंगे. सुप्रिया यारलागड्डा द्वारा निर्मित इस फिल्म को सुनील नारंग ने सह-निर्मित किया है और इसे अन्नपूर्णा स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म की कहानी एक गुस्सैल अपराधी की है, जो प्रेमिका से मिले धोखे का बदला लेने की फिराक में है.फिल्म में कई एक्शन सीन भी देखने को मिलेंगे. बताया जाता है कि एक्शन सीन शूट करने के दौरान अभिनेता घायल हो गए थे.

अभिनेत्री हाल ही में फिल्म 'सन ऑफ सरदार-2' में नजर आई थी. इस फिल्म में अजय देवगन और मृणाल ठाकुर के अलावा, रवि किशन, संजय मिश्रा, चंकी पांडे, नीरू बाजवा, कुब्रा सैत, रोशनी वालिया, दीपक डोबरियाल, विंदू दारा सिंह, शरद सक्सेना, अश्विनी कलसेकर, साहिल मेहता और दिवंगत मुकुल देव भी हैं.

इसके अलावा, अभिनेत्री सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ 'दो दीवाने शहर में' में नजर आएंगी. फिल्म अगले साल 29 फरवरी को रिलीज होगी.संजय लीला भंसाली इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और उनके साथ प्रेरणा सिंह, उमेश कुमार बंसल, और भरत कुमार भी इस प्रोजेक्ट में हैं. फिल्म रवि उद्यावर फिल्म्स के सहयोग से बनाई जा रही है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

actress mrunal thakur

Trending news

हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
us
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
Lieutenant Sai Jadhav
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा 'स्वर्ग वासियों' का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा 'स्वर्ग वासियों' का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
ENBA awards 2024
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
udhampur encounter live
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
Weather
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
maharashtra municipal election
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
Kerala
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
Samajwadi Party MP
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी