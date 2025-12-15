‘डकैत’ से बड़े पर्दे पर छाने को तैयार मृणाल ठाकुर, इस दिन आएगा टीजर

अभिनेत्री मृणाल ठाकुर और अदिवी शेष स्टारर फिल्म डकैत जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सोमवार को मेकर्स ने फिल्म के टीजर की रिलीज डेट जारी की. अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "2 भाषाएं, 2 टीजर और 2 शहर. फिल्म डकैत का टीजर 18 दिसंबर को जारी किया जाएगा."

अभिनेत्री ने बताया कि फिल्म टीजर मुंबई के गैयटी गैलेक्सी में सुबह 11 बजे रिलीज किया जाएगा, तो हैदराबाद में शाम 6:30 बजे रिलीज किया जाएगा. फिल्म 'डकैत' 19 मार्च 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज की जाएगी.

शेनिल देव द्वारा निर्देशित फिल्म में मृणाल और अदिवी के अलावा, प्रकाश राज, सुनील, अतुल कुलकर्णी, जैन मैरी खान, कामाक्षी भास्कर और अनुराग कश्यप जैसे कलाकार नजर आएंगे. सुप्रिया यारलागड्डा द्वारा निर्मित इस फिल्म को सुनील नारंग ने सह-निर्मित किया है और इसे अन्नपूर्णा स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत किया गया है.

फिल्म की कहानी एक गुस्सैल अपराधी की है, जो प्रेमिका से मिले धोखे का बदला लेने की फिराक में है.फिल्म में कई एक्शन सीन भी देखने को मिलेंगे. बताया जाता है कि एक्शन सीन शूट करने के दौरान अभिनेता घायल हो गए थे.

अभिनेत्री हाल ही में फिल्म 'सन ऑफ सरदार-2' में नजर आई थी. इस फिल्म में अजय देवगन और मृणाल ठाकुर के अलावा, रवि किशन, संजय मिश्रा, चंकी पांडे, नीरू बाजवा, कुब्रा सैत, रोशनी वालिया, दीपक डोबरियाल, विंदू दारा सिंह, शरद सक्सेना, अश्विनी कलसेकर, साहिल मेहता और दिवंगत मुकुल देव भी हैं.

इसके अलावा, अभिनेत्री सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ 'दो दीवाने शहर में' में नजर आएंगी. फिल्म अगले साल 29 फरवरी को रिलीज होगी.संजय लीला भंसाली इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और उनके साथ प्रेरणा सिंह, उमेश कुमार बंसल, और भरत कुमार भी इस प्रोजेक्ट में हैं. फिल्म रवि उद्यावर फिल्म्स के सहयोग से बनाई जा रही है.