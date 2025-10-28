Advertisement
Adnan Sami Controversy: सिंगर अदनान सामी पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, क्या है पूरा मामला?

प्रसिद्ध गायक अदनान सामी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है.

IANS|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:53 PM IST
Adnan Sami Controversy: सिंगर अदनान सामी पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, क्या है पूरा मामला?

प्रसिद्ध गायक अदनान सामी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है. यह मामला न्यायालय में पहुंचा है, जहां अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की है.  यह मामला लगभग तीन साल पुराना है, जब ग्वालियर की एक महिला, लावण्या सक्सेना, ने एक कार्यक्रम के लिए गायक अदनान सामी की टीम से संपर्क किया था और वह 27 दिसंबर 2022 को ग्वालियर में कार्यक्रम कराना चाहती थी. इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने पेशगी के तौर पर 17 लाख 62 हजार रुपए का भुगतान किया था. बाद में कार्यक्रम नहीं हुआ और राशि भी वापस नहीं हुई, इसी मामले में अदनान सामी पर यह आरोप लगा है.

अदनान सामी पर धोखाधड़ी का आरोप

बताया जा रहा है कि कार्यक्रम आयोजित करने वाली लावण्या सक्सेना ने दी गई रकम वापस करने के लिए काफी कोशिश की, तो सिंगर अदनान सामी की टीम ने सहयोग नहीं किया और पैसा भी वापस नहीं किया, साथ ही आगे कार्यक्रम करने पर जोर दिया. इस मामले को लेकर आयोजक पुलिस के पास गए मगर पुलिस ने सहयोग नहीं किया. इस पर आयोजक की ओर से जिला न्यायालय में परिवार दायर किया गया है. इस पर न्यायालय की ओर से पुलिस को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई है.

अदालत में परिवादवाद दायर

दरअसल, सिंगर अदनान सामी का कार्यक्रम आयोजित किया जाना था और इसके लिए तय हुआ था कि कार्यक्रम के एवज में लगभग 32 लाख रुपए दिए जाएंगे और कार्यक्रम से पहले 17 लाख 62 हजार का भुगतान किया गया. कार्यक्रम रद्द हो गया और आगे की तारीख आपसी सहमति से तय नहीं हो पाई. साथ ही कार्यक्रम से पहले दी गई राशि भी वापस नहीं हुई. न्यायालय की ओर से दिए गए निर्देश पर पुलिस को यह बताना होगा कि आयोजक ने शिकायत की थी, उस पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई.

