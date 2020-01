कांग्रेस नेता ने पद्मश्री मिलने का विरोध किया तो अदनान सामी ने की यूं बोलती बंद

नई दिल्ली : गायक अदनान सामी (Adnan Sami) को पद्मश्री (Padam Shri) देने के ऐलान के बाद इसका विरोध शुरू हो गया है. सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने विरोध किया और अब कांग्रेस भी सरकार पर सवाल उठा रही है. पार्टी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने सवाल पूछा है कि ऐसा क्यों हुआ कि करगिल युद्ध में शामिल हुए सैनिक सनाउल्लाह को ‘घुसपैठिया’ घोषित कर दिया गया, और पाक वायुसेना के अफसर के बेटे को सम्मान दिया जा रहा है? अदनान के पिता अरशद ने पाकिस्तानी वायुसेना में रहकर भारत के खिलाफ जंग में भाग लिया था.

अदनान ने किया ट्वीट

इसे लेकर अब अदनान सामी ने भी ट्वीट कर विरोधियों पर पलटवार किया है. अदनान ने कहा कि पिता की गलतियों की सजा बेटे को नहीं दी जा सकती. किसी कानून में ये नहीं लिखा है.

Hey kid, did you get ur brain from a ‘Clearance Sale’ or from a second hand novelty store?

Did they teach u in Berkley that a son is to be held accountable or penalised for the acts of his parents? And ur a lawyer?

Is that what u learned in law school? Good luck with that! https://t.co/s1mgusEdDr

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) January 26, 2020