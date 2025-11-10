‘दस साल बाद लौट आई हूं एक नई कहानी के साथ…’ Twinkle Khanna ने किया नई किताब का ऐलान, बोलीं- ‘लिखना कभी नहीं छोड़ूंगी’

एक्ट्रेस ने हिंदी सिनेमा से दूरी बनाते हुए एक लेखिका और इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर अपना करियर स्थापित किया और कई किताबें भी लिखी हैं. वहीं, एक्ट्रेस ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताया कि उनकी नई किताब आने वाली है. हालांकि, उन्होंने फैंस को किताब के बारे में अन्य जानकारी नहीं दी उन्होंने लिखा, ‘मुझे नए-नए तरीके से एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनमें मैं एक चीज नहीं बदलती, वो है लगातार लिखते रहना. आपको बता दूं कि मेरी अगली किताब इस महीने के आखिरी में आ रही है.

ट्विंकल खन्ना की न्यू बुक

ट्विंकल ने किताब के बारे में बताते हुए लिखा, ‘आपको क्या लगता है कि मेरी आने वाली किताब किस विषय पर होगी? चलिए, मैं आपको इशारा देते हुए बताती हूं कि इस बात को दस साल हो गए हैं.’ एक्ट्रेस की पोस्ट देखकर फैेंस किताब के विषय को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. वे कमेंट सेक्शन में बुक का नाम पूछ रहे हैं, तो कुछ तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

ट्विंकल करियर

ट्विंकल ने 1995 में फिल्म 'बरसात' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा भी गया था. इसके बाद उन्होंने 'जब प्यार किससे होता है' (1998), 'बादशाह' (1999), और 'लव के लिए कुछ भी करेगा' (2001) जैसी फिल्में दी. साल 2001 में अक्षय कुमार से शादी करने के बाद एक्ट्रेस ने फिल्मी दुनिया छोड़ अलग करियर चुना. वहीं, अभिनेत्री इन दिनों 'टू मच विद काजोल और ट्विंकल' में होस्ट के तौर पर नजर आ रही हैं. शो में कुछ सेलेब्स आ चुके हैं और कुछ आने बाकी हैं. यह शो हर गुरुवार को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होता है.

--आईएएनएस