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कहां गायब हो गए थे आमिर खान के भांजे इमरान? मीडिया के सामने खोला सालों पुराना राज; 11 साल बाद करने जा रहे OTT पर कमबैक

Imran Khan Comeback: फिल्म ‘कट्टी बत्ती’ के 10 साल बाद इमरान खान अब फिर से स्क्रीन पर वापसी करने जा रहे हैं. उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि वे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ से कमबैक कर रहे हैं और ये फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है. चलिए बताते हैं उन्होंने और क्या-क्या बताया.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 04, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:14 PM IST
कहां गायब हो गए थे आमिर खान के भांजे इमरान? मीडिया के सामने खोला सालों पुराना राज; 11 साल बाद करने जा रहे OTT पर कमबैक
Image Credit: Imran Khan Comeback Netflix Film

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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