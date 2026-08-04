कहां गायब हो गए थे आमिर खान के भांजे इमरान? मीडिया के सामने खोला सालों पुराना राज; 11 साल बाद करने जा रहे OTT पर कमबैक

बॉलीवुड के मिस्टर पफेस्टिनिस्ट आमिर खान के भतीजे इमरान खान करीब 11 साल बाद फिर से एक्टिंग की दुनिया में वापसी कर रहे हैं. उन्होंने आखिरी बार साल 2015 में आई फिल्म ‘कट्टी बत्ती’ में काम किया था. इसके बाद से ही वो बड़े पर्दे से पूरी तरह दूर हो गए थे. अब उन्होंने अपने इस लंबे ब्रेक को लेकर खुलकर बात की है. इमरान ने बताया कि वे नेटफ्लिक्स की एक नई फिल्म से दोबारा लोगों के बीच आ रहे हैं. इस फिल्म का नाम ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ रखा गया है. फैंस भी उनकी इस वापसी का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.
इमरान खान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनकी इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है. फिलहाल फिल्म का पोस्ट-प्रोडक्शन का काम चल रहा है. इसे इस साल के आखिर तक नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि ये एक मैच्योर लव स्टोरी है, जो उनकी आज की उम्र के बिल्कुल हिसाब से बनाई गई है. इमरान अब ऐसे रोल नहीं करना चाहते थे जैसे वे अपनी जवानी के दिनों में किया करते थे. इसलिए उन्होंने इस बार एक ऐसी कहानी चुनी, जो उनकी जिंदगी के इस पड़ाव से मेल खाती हो और देखने में सच्ची लगे.
इमरान खान ने इस फिल्म में काम करने वाले यंग एक्टर गुरफतेह पीरजादा की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि गुरफतेह के साथ काम करके उन्हें बहुत अच्छा लगा. इमरान ने बताया कि 10 साल के लंबे इंतजार के बाद ये एक ऐसी फिल्म थी, जिसे करने के लिए वे खुद को रोक नहीं पाए. उन्हें लगा कि ये कहानी उनके लिए ही बनी है. इस बार वे किसी कमर्शियल ड्रामा के साथ वापसी नहीं करना चाहते थे. इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को चुना जो उनके दिल के बेहद करीब है और जिसे वे पूरी ईमानदारी से करना चाहते थे.
इमरान की बातों से साफ पता चलता है कि ये फिल्म उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं है. ये उनके अपने दिल से जुड़ी हुई कहानी है. उन्होंने फिल्म की पूरी कहानी तो शेयर नहीं की, लेकिन अपने इस सफर के बारे में खुलकर बात की. इस फिल्म का डायरेक्शन दानिश असलम ने किया है. फिल्म में इमरान खान के साथ एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर और गुरफतेह पीरजादा भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं. ये फिल्म इसी साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी. अब देखना होगा कि लोग उनकी इस नई शुरुआत को कितना पसंद करते हैं.
इमरान का ये फैसला बताता है कि वे अब फिल्मों की संख्या से ज्यादा उनकी क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं. 10 साल का समय किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ा होता है. इतने समय बाद वापसी करना आसान नहीं होता, लेकिन इमरान ने बहुत सोच-समझकर ये कदम उठाया है. उन्होंने एक ऐसी कहानी को चुना है, जिसमें उनका एक नया और समझदार रूप देखने को मिलेगा. उनके चाहने वाले भी ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि इतने सालों बाद वे कैमरे के सामने क्या नया कमाल दिखाते हैं. ये फिल्म इमरान का ओटीटी डेब्यू है.
नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के जरिए वे दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचेंगे. जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बताया है, उससे लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. भूमि पेडनेकर और गुरफतेह पीरजादा जैसे कलाकारों का साथ मिलने से ये फिल्म और भी खास बन गई है. अब हर किसी को बस इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार है ताकि इमरान को एक बार फिर से अपनी अदाकारी का जादू चलाते देखा जा सके. बता दें, इमरान ने 2008 से 2015 के बीच करीब 13 फीचर फिल्मों में काम किया है.