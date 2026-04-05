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Hindi Newsबॉलीवुड‘धुरंधर 2’ का तूफान अभी थमा ही कहां था… रणवीर सिंह की ‘प्रलय’ का मचा कोहराम, निर्माता ने किया खुलासा, कास्टिंग से लेकर स्टोरी हुई रिवील

‘धुरंधर 2’ का तूफान अभी थमा ही कहां था… रणवीर सिंह की ‘प्रलय’ का मचा कोहराम, निर्माता ने किया खुलासा, कास्टिंग से लेकर स्टोरी हुई रिवील

Ranveer Singh Pralay: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह पिछले साल दिसंबर से अभी तक बॉक्स ऑफिस पर अपनी स्पाई फिल्म ‘धुरंधर’ से कब्जा बनाए हुए हैं. उनकी इस फिल्म को दुनियाभर में देखा और पसंद किया जा रहा है, जो कई पुरानी फिल्मों के रिकॉर्ड ब्रेक करने में सफल हुई है. इसी बीच, एक्टर के अपकमिंग प्रोजेक्ट ‘प्रलय’ को लेकर चर्चा बढ़ गई है, जिसके बारे में फिल्म के निर्माता हंसल मेहता ने कई खुलासे किए हैं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 05, 2026, 09:22 AM IST
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‘धुरंधर 2’ का तूफान अभी थमा ही कहां था… रणवीर सिंह की ‘प्रलय’ का मचा कोहराम, निर्माता ने किया खुलासा, कास्टिंग से लेकर स्टोरी हुई रिवील

आदित्य धर और रणवीर सिंह की जोड़ी ने लगातार दो ब्लॉकबस्टर फिल्में दे दी हैं, जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है. पिछली साल 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) रिलीज हुई, जिसने 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई कर रणवीर सिंह को बॉक्स ऑफिस का किंग बना दिया. वहीं इस साल ‘धुरंधर द रिवेंज’ (Dhurandhar 2)की जबरदस्त सफलता के बीच एक्टर की अपकमिंग फिल्म ‘प्रलय’ की चर्चा भी तेज हो गई. हर बार हिट फिल्में देना किसी भी एक्टर के लिए लगभग नामुमकिन सा है, लेकिन रणवीर सिंह की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये इतना भी मुश्किल नजर नहीं आ रहा है. 

रणवीर सिंह की फिल्म ‘प्रलय’ (Pralay) पूरी तरह से जॉम्बी पर आधारित है, जो सर्वनाश के बाद की दुनिया में आतंक मचा देते हैं. इस फिल्म का निर्देशन जय मेहता के द्वारा किया जाएगा, उन्होंने अपने निर्माता पिता हंसल मेहता के साथ मिलकर साल 2020 में ‘स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी’ (Scam 1992) को बनाया था. 

क्या होगी फिल्म की कहानी?
रणवीर सिंह की फिल्म ‘प्रलय’ उनके प्रोडक्शन हाउस, मा कसम फिल्म्स द्वारा को-प्रोड्यूस की जाएगी, जो हंसल मेहता के बैनर तले ट्रू स्टोरी फिल्म्स में बनेगी. खबरों की मानें, तो फिल्म ‘प्रलय’ का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए तय किया गया है. जय और विशाल कपूर द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट में जॉम्बी से तबाह होने वाली दुनिया को दिखाया जाएगा. वहीं हंसल मेहता ने हाल ही में फिल्म को लेकर उड़ रहीं अफवाहों पर बात करते हुए बताया कि इसकी कहानी जोसे सारामागो के 1995 की किताब 'ब्लाइंडनेस' से इंस्पायर नहीं है. 

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किसी भी किताब से इंस्पायर नहीं है ‘प्रलय’
हंसल मेहता ने बताया कि जोसे सारामागो की किताब 'ब्लाइंडनेस' में एक ऐसे शहर की कहानी को दिखाया जाता है, जो अचानक से ब्लाइंडनेस महामारी की चपेट में आ जाता है. वहीं उन्होंने आगे कहा कि जोसे सारामागो की कहानी को पर्दे पर उतारा इतना आसान नहीं है और ‘प्रलय’ की कहानी को जय और विशाल की ओरिजनल स्क्रिप्ट बताया है. 

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कौन होंगी रणवीर सिंह की हीरोइन?
रणवीर सिंह की फिल्म ‘प्रलय’ में उनके साथ साउथ एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन नजर आएंगी, जिन्होंने हाल ही में अपनी फिल्म ‘लोका’ से खूब सुर्खियां बटोरी हैं. वहीं एक्ट्रेस के पिता प्रियदर्शन जाने-माने निर्माता हैं, जो कई हिंदी और साउथ फिल्मों को बना चुके हैं. इस फिल्म की शूटिंग आने वाले महीनों में शुरू हो जाएगी, जिसके लिए एक खास इंटरनेशनल टीम को भी शामिल किया गया है. 

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