Sholay: The Final Cut: बॉलीवुड के ही-मैन और महानायक की क्लासिक फिल्म ‘शोले’ के रिलीज होने की खुशखबरी को सुनते ही फैंस खुशी से झूम उठे. 50 साल पहले रिलीज हुई ये फिल्म अब 4K में रिस्टोर कर के 1500 स्क्रीन पर देशभर में रिलीज किया जाएगा. लेकिन इस बार धर्मेंद्र की फिल्म की कहानी का क्लाइमैक्स में थोड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जिसे सेंसर बोर्ड द्वारा हटा दिया गया था. वहीं इस बार शोले को एक नए टाइटल ‘शोले: द फाइनल कट’ का नाम दिया गया है.

शोले का असली क्लाइमैक्स होगी रिलीज

धर्मेंद्र, अमिताभ, जया और हेमा मालिनी स्टारर इस फिल्म ‘शोले’ की कहानी को 50 साल बाद एक अलग ही क्लाइमैक्स के साथ रिलीज किया जाएगा, जो कि फैंस के लिए पूरी तरह से एक नया एक्सपीरियंस होगा. दरअसल ‘शोले: द फाइनल कट’ में फिल्म का असली क्लाइमैक्स दिखाया जाएगा, जिसे सेंसर बोर्ड द्वारा हिंसक बता कर काट दिया गया था. इसलिए फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी को इस समय एक अलग क्लाइमैक्स शूट करना पड़ा था.

आखिर क्या था शोले का असली क्लाइमैक्स?

धर्मेंद्र की इस क्लासिक फिल्म को तो आप सभी ने देखा ही होगा और इस फिल्म के क्लाइमैक्स से आप निराश हुए होंगे. लेकिन अगर हम आपसे कहें कि फिल्म का ये असली क्लाइमैक्स नहीं था, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हा! रमेश सिप्पी ने इस क्लासिक फिल्म का अंत दर्शकों के हिसाब से बनाया था मगर बाद में उसे बदलना पड़ा. ‘शोले’ के क्लाइमैक्स में संजीव कुमार (ठाकुर) नुकीले जूतों से गब्बर के हाथ छन्नी कर उसे अधमरी हालत में पुलिस के हवाले कर देते हैं. लेकिन असली में ठाकुर गब्बर की जान ले लेता है.

The wait is finally over!! “Sholay - The Final Cut” restored by Film Heritage Foundation in 4K with the original ending being seen for the first time is slated to be released by Sippy Films in 1500 screens across India on December 12, 2025!!! pic.twitter.com/ftM5rTA789 — Film Heritage Foundation (@FHF_Official) November 15, 2025

कब होगी शोले द फाइनल कट रिलीज?

धर्मेंद्र की फिल्म ‘शोले’ 50 साल बाद ‘शोले: द फाइनल कट’ बनकर 12 दिसंबर, 2025 को थिएटर में री-रिलीज होने वाली है, जिसकी जानकारी फिल्म के मेकर्स सोशल मीडिया के द्वारा दी है. जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘इंतजार खत्म हुआ! ‘शोले: द फाइनल कट’ फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने 4K में रिस्टोर कर ली है. और पहली बार इसकी ओरिजिनल एंडिंग देखने को मिलेगी.’