Sholay: The Final Cut: 50 साल बाद फिर पर्दे पर लौटी धर्मेंद्र की ‘शोले’, इस बार क्‍लाइमेक्‍स होगा एकदम अलग; कब-कहां होगी रिलीज?

After 50 Years Sholay Re-Release: धर्मेंद्र की क्लासिक फिल्म ‘शोले’ 50 साल बाद फिर से पर्दे पर रिलीज होने वाली है. जी हां! सिनेमा लवर्स के लिए इस फिल्म को 4K में रिस्टोर कर के रिलीज किया जाएगा. लेकिन इस बार इसका क्लाइमैक्स कुछ अलग दिखाया जाएगा, जिसे साल 1975 में सेंसर बोर्ड द्वारा हटा दिया गया था. आइए जानते हैं कि कब और कहां आप इस फिल्म को देख पाएंगे. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 17, 2025, 12:33 PM IST
Sholay: The Final Cut: बॉलीवुड के ही-मैन और महानायक की क्लासिक फिल्म ‘शोले’ के रिलीज होने की खुशखबरी को सुनते ही फैंस खुशी से झूम उठे. 50 साल पहले रिलीज हुई ये फिल्म अब 4K में रिस्टोर कर के 1500 स्क्रीन पर देशभर में रिलीज किया जाएगा. लेकिन इस बार धर्मेंद्र की फिल्म की कहानी का क्लाइमैक्स में थोड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जिसे सेंसर बोर्ड द्वारा हटा दिया गया था. वहीं इस बार शोले को एक नए टाइटल ‘शोले: द फाइनल कट’ का नाम दिया गया है. 

 

शोले का असली क्लाइमैक्स होगी रिलीज
धर्मेंद्र, अमिताभ, जया और हेमा मालिनी स्टारर इस फिल्म ‘शोले’ की कहानी को 50 साल बाद एक अलग ही क्लाइमैक्स के साथ रिलीज किया जाएगा, जो कि फैंस के लिए पूरी तरह से एक नया एक्सपीरियंस होगा. दरअसल ‘शोले: द फाइनल कट’ में फिल्म का असली क्लाइमैक्स दिखाया जाएगा, जिसे सेंसर बोर्ड द्वारा हिंसक बता कर काट दिया गया था. इसलिए फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी को इस समय एक अलग क्लाइमैक्स शूट करना पड़ा था. 

आखिर क्या था शोले का असली क्लाइमैक्स?
धर्मेंद्र की इस क्लासिक फिल्म को तो आप सभी ने देखा ही होगा और इस फिल्म के क्लाइमैक्स से आप निराश हुए होंगे. लेकिन अगर हम आपसे कहें कि फिल्म का ये असली क्लाइमैक्स नहीं था, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हा! रमेश सिप्पी ने इस क्लासिक फिल्म का अंत दर्शकों के हिसाब से बनाया था मगर बाद में उसे बदलना पड़ा. ‘शोले’ के क्लाइमैक्स में संजीव कुमार (ठाकुर) नुकीले जूतों से गब्बर के हाथ छन्नी कर उसे अधमरी हालत में पुलिस के हवाले कर देते हैं. लेकिन असली में ठाकुर गब्बर की जान ले लेता है. 

 

 

कब होगी शोले द फाइनल कट रिलीज?
धर्मेंद्र की फिल्म ‘शोले’ 50 साल बाद ‘शोले: द फाइनल कट’ बनकर 12 दिसंबर, 2025 को थिएटर में  री-रिलीज होने वाली है, जिसकी जानकारी फिल्म के मेकर्स सोशल मीडिया के द्वारा दी है. जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘इंतजार खत्म हुआ! ‘शोले: द फाइनल कट’ फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने 4K में रिस्टोर कर ली है. और पहली बार इसकी ओरिजिनल एंडिंग देखने को मिलेगी.’

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

