लंबे ब्रेक के बाद ‘हाउसफुल’ डायरेक्टर Sajid Khan करेंगे कमबैक? इस स्टार किड को कर सकते हैं लॉन्च

फिल्म ‘हाउसफुल’ डायरेक्टर साजिद खान और उनकी बहन फराह खान ने अपने करियर में काफी कठिन समय देखा है. मगर 2018 में साजिद खान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और डायरेक्टर पर एक एक्ट्रेस द्वारा Metoo के आरोप लगाए गए थे, जिससे इंडस्ट्री में उनकी इमेज खराब हो गई थी. वहीं अपनी इमेज को सही करने के लिए उन्होंने सलमान खान के रिएलिटी शो बिग बॉस में भी हिस्सा लिया था. मगर उसका कुछ खास असर पड़ा नहीं और अब वो 7 साल के लंबे ब्रेक के बाद डायरेक्शन में कमबैक करने जा रहे हैं.

कमबैक करेंगे?

खबरों की मानें तो डायरेक्टर साजिद खान जी स्टूडियोज की एक रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा फिल्म से कमबैक करने जा रहे हैं. वहीं रिपोर्ट के मुताबिक साजिद खान ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी तक कोई हामी नहीं भरी है. लेकिन मेकर्स चाहते हैं कि साजिद खान इस फिल्म को डायरेक्ट करें.

इस फिल्म से वापसी

जी स्टूडियो की एक रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में गोविंदा के बेटे यशवर्धन एक्टर के तौर पर डेब्यू करेंगे. वहीं फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रूप में ‘लापता लेडीज’ की एक्ट्रेस नितांशी गोयल नजर आएंगी. हालांकि अभी इस फिल्म को लेकर कोई भी जानकारी ऑफिशियली रिलीज नहीं कि गई है. मगर अब देखना ये होगा कि साजिद खान फिर से फिल्म मेकिंग में वापसी करेंगे या नहीं.