8 साल बाद पर्दे पर लौटी कल्ट क्लासिक रोमांटिक लव स्टोरी… वैलेंटाइन डे पर इम्तियाज अली का बिग सरप्राइज; ‘लैला मजनू’ के सीक्वल का ऐलान

लैला और मजनू की अमर कहानी है को इम्तियाज अली और एकता कपूर की जोड़ी ने बड़ी बखूबी से पर्दे पर उतारा था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था. लेकिन अब इस फिल्म का दूसरा भाग जल्द ही आपको एक नए रुप में दिखाई देने वाला है. दरअसल इम्तियाज अली और एकता कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म की अनाउंसमेंट वैलेंटाइन डे पर की है, जिसमें उन्होंने मूवी को ‘लैला मजनू’ का दूसरा भाग बताया है. इस अपकमिंग प्रोजेक्ट में फिल्ममेकर इतिहास की एक ऐसी प्रेम कहानी को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, जिसकी मिसालें लोग आज तक देते हैं. इस बार वो ‘हीर रांझा’ की रोमांटिक स्टोरी के साथ वापसी करेंगे.

इम्तियाज अली का जादू फिर से..

इम्तियाज अली जब भी किसी कहानी पर काम करते हैं , तो पर्दे पर एक अलग ही जादू देखने को मिलता है और कुछ ऐसा ही हुआ था साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म ‘लैला मजनू’ के साथ. ये फिल्म कमाई के मामले में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी मगर इसकी कहानी लोगों के दिलों में घर कर गई थी. इस कल्ट क्लासिक फिल्म को सफलता उस समय मिली जब इसे सिनेमाघरों में री-रिलीज किया गया था. इस फिल्म को लोगों ने इतना पसंद किया कि एक्टर अविनाश तिवारी और तृप्ति डिमरी स्टारर ‘लैला मजनू’ को बेस्ट रोमांटिक फिल्म का टाइटल दे दिया गया. वहीं अब 8 साल बाद इम्तियाज अली ‘लैला मजनू’ जैसी ही एक और लव स्टोरी को ला रहे हैं, जिससे ‘लैला मजनू’ के फैंस के बीच में एक्साइटमेंट बढ़ गई है.

‘लैला मजनू’ का दूसरा भाग

अविनाश तिवारी और तृप्ति डिमरी की कल्ट क्लासिक फिल्म ‘लैला मजनू’ के बाद इम्तियाज अली और एकता कपूर फिर से एक प्यार की गाथा को लेकर आ रहे हैं, जिसे उन्होंने ‘हीर रांझा’ नाम दिया है. वहीं खबरों की मानें तो फिल्म ‘हीर रांझा’ रोमांटिक मूवी ‘लैला मजनू’ फ्रेंचाइजी का दूसरा पार्ट है, जो इस पुरानी लव स्टोरी को एक नए तरह से पेश करेगी.

50 सेकंड के वीडियो से की अनाउंसमेंट

इम्तियाज अली ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट करते हुए वैलेंटाइन डे यानी शनिवार, 14 फरवरी को एक वीडियो शेयर किया है. इस 50 सेकंड के अनाउंसमेंट वीडियो में ‘लैला मजनू’ के पुराने क्लिप दिखाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि ‘हीर रांझा’ की कहानी ‘लैला मजनू’ की कहानी की तरह ही होने वाली है. हालांकि इस फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर उन्होंने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है. मगर इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरु होने वाली है. इम्तियाज की इस फिल्म को साजिद अली डायरेक्ट करेंगे. अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कब रिलीज होगी.