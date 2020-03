Akshay के 25 करोड़ डोनेशन के बाद, Twitter पर 'आमिर, सलमान और शाहरुख' को लेकर शुरू हुई बहस

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने कोरोनो वायरस (CoronaVirus) महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई सहयोग के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की पहल प्रधानमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपये दान किए. इस बात की जानकारी खुद अक्षय ने ट्विटर पर दी थी. अक्षय ने ट्वीट करते हुए लिखा, "यह वह समय है जब लोगों का जीवन सबसे ज्यादा मायने रखता है और उन्हें बचाने के लिए हम लोगों को हर संभव योगदान देने की जरूरत है. मैं अपनी बचत से नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपये का योगदान करने की प्रतिज्ञा करता हूं. चलो जान बचाते हैं, जान है तो जहान है."

This is that time when all that matters is the lives of our people. And we need to do anything and everything it takes. I pledge to contribute Rs 25 crores from my savings to @narendramodi ji’s PM-CARES Fund. Let’s save lives, Jaan hai toh jahaan hai. https://t.co/dKbxiLXFLS

इसके बाद लोग सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर अक्षय की जमकर सराहना कर रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ ट्विटर पर '#सलमान_शाहरुख_आमिर_दान_करो' ट्रेंड कर रहा है. लोग इस हैशटैग पर जमकर ट्वीट कर रहे हैं. ट्विटर पर लोग आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान को लेकर दो गुटों में बंटे नजर आ रहे हैं. एक गुट इन तीनों से पैसे डोनेट करने को कह रहा है, तो वहीं दूसरा गुट इनके पक्ष में ट्वीट करता नजर आ रहा है. कुछ लोगों का कहना है कि ये सुपरस्टार्स पहले भी कई बार मदद कर चुके हैं और इस बार भी जरूर करेंगे. वैसे, देखा जाए तो अधिकांश ट्वीट्स आमिर, सलमान और शाहरुख के पक्ष किया जा रहा है.

#सलमान_शाहरुख_आमिर_दान_करो @iamsrk @aamir_khan @BeingSalmanKhan @SunielVShetty how much you donate in this situation ? Learn something from @akshaykumar who donate 25 crore ... Next time we don't waste our money to watch ur movie ...

Never forget,, Salman Khan donated his Bone Marrow to save a little girl named Pooja! Salman is the FIRST, I FUCKING repeat, FIRST BONE Marrow Donor from INDIA. #सलमान_शाहरुख_आमिर_दान_करो pic.twitter.com/DvdWjWVz67

They will definitely donate like they do everytime, don’t make it mandatory for anyone, they don’t owe you anything.

Ask and Tell your PM to take safety measures for all the citizens, Khans don’t run India

#सलमान_शाहरुख_आमिर_दान_करो#सलमान_शाहरुख़_आमिर_सबसे_बड़े_दानवीर pic.twitter.com/wVhmSCQPSj

— King Khan Forever (@SRKsAppleBoy) March 28, 2020