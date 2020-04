AR Rahman के सपोर्ट में आईं Rangoli Chandel, लगाई 'मसकली 2.0' के मेकर्स को फटकार

नई दिल्ली: ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान (AR Rahman) और गीतकार प्रसून जोशी (Prasoon Joshi) साल 2009 में बनाए गए अपने बेहतरीन गाने 'मसकली' के नए रीक्रिएटेड वर्जन से खुश नहीं हैं. इस जोड़ी ने राकेश ओमप्रकाश मेहरा की फिल्म 'दिल्ली -6' के लिए ये गाना तैयार किया था. वहीं अब कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल भी इससे काफी नाराज नजर आईं.

रंगोली ने ट्वीट कर दिखाई नाराजगी

रंगोली ने एक ट्वीट कर कहा, 'एक कलाकार के लिए इससे खराब कुछ भी नहीं होता है, जब उसका/उसकी प्रतिभा का काम हिंसक रूप से लिया जाता है, और उसे सस्ती कॉपी में बदल दिया जाता है और कम आईक्यू वालों दर्शकों के लिए बेच दिया जाता है. आर्ट को ऑडियंस के बीच विकसित करना चाहिए अच्छे काम को एन्जॉय करने के लिए न कि गवार ऑडियंस के लिए अच्छे काम को खराब करना चाहिए.''

Nothing worse for an artist when his/her genius work violently taken from them turned in to a cheap atrocious copy and sold for dimwits low IQ audience, art must cultivate the audience to enjoy fine work not ruin fine work to suit tacky gawar audience... https://t.co/h8McybOeS6

