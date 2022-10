Karwa Chauth: मां बनने के बाद Priyanka इस तरह मना रही हैं अपना पहला करवाचौथ, लुक देख फैंस ने कहा- 'देसी गर्ल इज बैक!'

Priyanka Chopra Desi Look: देसी गर्ल प्रिंयका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने साल 2018 में अमेरिकन सिंगर निक जोनस (Nick Jonas) के साथ शादी की थी. शादी के बाद पीसी विदेश में ही रहने लगी हैं. हालांकि, अपने वर्क कमिटमेंट की वजह से वो अक्सर इंडिया आती हैं. लेकिन विदेश में रहकर भी पीसी सारे त्यौहार बड़ी धूम-धाम से बनाती हैं. खैर, हम सभी जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं जहां वो अक्सर फैंस के साथ अपनी जिंदगी के खूबसूरत पहलुओं को शेयर करती हैं. इस बीच पीसी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी एक शानदार तस्वीर शेयर की है जिसे देख फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

प्रियंका ने दिखाया देसी अवतार

प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो बला की खूबसूरत दिख रही हैं. तस्वीर में पीसी ने पीले रंग की शिफॉन साड़ी पहनी हुई है जिसे एक्ट्रेस ने व्हाइट स्लीवलेस ब्लाउज के साथ टीम-अप किया था. खुले बाल, हाथ में चूढ़ियां, माथे पर बिंदी और चोकर सेट के साथ प्रियंका ने अपने इंडियन लुक को पूरा किया था. अब फैंस पीसी की नई तस्वीर पर दिल खोल कर प्यार बरसा रहे हैं. वहीं, इस फोटो को शेयर करते हुए पीसी ने लिखा- 'Sari Sari Nights' अब करवाचौथ के मौके पर प्रियंका का ये देसी लुक फैंस का दिल जीत रहा है.

इन फिल्मों में दिखेगा पीसी का जलवा

प्रियंका चोपड़ा के पूरी दुनिया में तगड़ी फैन फॉलोइंग बन चुकी है. ऐसे में फैंस उनकी आने वाली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. खैर, जल्द ही प्रियंका हॉलीवुड मूवी 'इट्स ऑल कमिंग बैक टू मी' (Its all coming Back to me) में दिखाई देंगी. ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी. इसके अलावा एक्ट्रेस अगली बार फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) की फिल्म 'जी ले जरा' (Jee Le Zaraa) में भी अपनी एक्टिंग का जादू चलाती नजर आएंगी. इस फिल्म में प्रियंका के अलावा आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) भी अहम भूमिका में दिखाई देंगी. फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू होने की खबर है.

