मुश्किल है लेकिन...; Ex-हस्बैंड को मिली नई गर्लफ्रेंड तो सामने आया ईशा देओल का बयान; कहा-बच्चों के लिए

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने पिछले साल पति भरत तख्तानी से तलाक ले लिया. 11 साल के रिश्ते को खत्म करने का फैसला करते हुए कपल अलग हो गया था. इन दिनों भरत तख्तानी इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच ईशा देओल का एक पुराना बयान भी खबरों में बना हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि भरत से उनका तलाक मुश्किल था.

सामने आया ईशा देओल का बयान

बता दें कि ईशा देओल और भरत तख्तानी ने 7 फरवरी को अपनी 12 साल की शादी के बाद अलग होने का फैसला किया. द क्विंट के साथ एक पुराने इंटरव्यू में, ईशा ने खुलासा किया कि ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इन सबके बीच अपने बच्चों के सबसे ऊपर रखा. उन्होंने स्वीकार किया था कि सिंगल पेरेंटिंग अक्सर मुश्किल होती है, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी बेटियों की खुशी और स्थिरता हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. उन्होंने अपने बयान में लिखा था, "हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है. हमारे जीवन में इस बदलाव के दौरान हमारे दोनों बच्चों का सर्वोत्तम हित और कल्याण हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और रहेगा. हम इस बात की सराहना करेंगे कि हमारी निजता का हर समय सम्मान किया जाए."

'बच्चों के लिए...'

ईशा देओल ने बताया कि उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि पति और पत्नी के बीच बदलते समीकरण उनके बच्चों की लाइफ को प्रभावित न करें. उन्होंने कहा, जब बच्चे शामिल होते हैं, तो अपने अहंकार को किनारे रखना और सीमा का पालन करना ज़रूरी होता है. आखिरकार, हम इन खूबसूरत बच्चों के माता-पिता हैं. यही वह समय है जब मैं सोचती हूं, जब आप ऐसा करने का फैसला करते हैं, जब आप ऐसे होते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को... पिघलना ही पड़ता है. आप भूमिकाएं बदलते हैं और आप मिलकर बच्चों को पालते हैं. ईशा और भरत दो बेटियों राध्या और मिराया के माता-पिता हैं. राध्या का जन्म 2017 में हुआ था, जबकि मिराया का जन्म 2019 में हुआ था.