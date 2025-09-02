मुश्किल है लेकिन...; Ex-हस्बैंड को मिली नई गर्लफ्रेंड तो सामने आया ईशा देओल का बयान; कहा-बच्चों के लिए
Advertisement
trendingNow12905699
Hindi Newsबॉलीवुड

मुश्किल है लेकिन...; Ex-हस्बैंड को मिली नई गर्लफ्रेंड तो सामने आया ईशा देओल का बयान; कहा-बच्चों के लिए

इन दिनों भरत तख्तानी अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड मेघना के साथ नजर आए जिसके बाद से दोनों के रिलेशनशिप की चर्चा तेज हो गई. इस बीच ईशा देओल का एक बयान काफी वायरल हो रहा जिसमें उन्होंने भरत से तलाक पर चुप्पी तोड़ी थी.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुश्किल है लेकिन...; Ex-हस्बैंड को मिली नई गर्लफ्रेंड तो सामने आया ईशा देओल का बयान; कहा-बच्चों के लिए

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने पिछले साल पति भरत तख्तानी से तलाक ले लिया. 11 साल के रिश्ते को खत्म करने का फैसला करते हुए कपल अलग हो गया था. इन दिनों भरत तख्तानी इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच ईशा देओल का एक पुराना बयान भी खबरों में बना हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि भरत से उनका तलाक मुश्किल था.

सामने आया  ईशा देओल का बयान

बता दें कि ईशा देओल और भरत तख्तानी ने 7 फरवरी को अपनी 12 साल की शादी के बाद अलग होने का फैसला किया. द क्विंट के साथ एक पुराने इंटरव्यू में, ईशा ने खुलासा किया कि ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इन सबके बीच अपने बच्चों के सबसे ऊपर रखा. उन्होंने स्वीकार किया था कि सिंगल पेरेंटिंग अक्सर मुश्किल होती है, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी बेटियों की खुशी और स्थिरता हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. उन्होंने अपने  बयान में लिखा था, "हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है. हमारे जीवन में इस बदलाव के दौरान हमारे दोनों बच्चों का सर्वोत्तम हित और कल्याण हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और रहेगा. हम इस बात की सराहना करेंगे कि हमारी निजता का हर समय सम्मान किया जाए."

Add Zee News as a Preferred Source

'बच्चों के लिए...' 

ईशा देओल ने बताया कि उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि पति और पत्नी के बीच बदलते समीकरण उनके बच्चों की लाइफ को प्रभावित न करें. उन्होंने कहा, जब बच्चे शामिल होते हैं, तो अपने अहंकार को किनारे रखना और सीमा का पालन करना ज़रूरी होता है. आखिरकार, हम इन खूबसूरत बच्चों के माता-पिता हैं. यही वह समय है जब मैं सोचती हूं, जब आप ऐसा करने का फैसला करते हैं, जब आप ऐसे होते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को...  पिघलना ही पड़ता है. आप भूमिकाएं बदलते हैं और आप मिलकर बच्चों को पालते हैं. ईशा और भरत दो बेटियों राध्या और मिराया के माता-पिता हैं. राध्या का जन्म 2017 में हुआ था, जबकि मिराया का जन्म 2019 में हुआ था.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Esha Deol

Trending news

इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
china
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
Delhi riot conspiracy case
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
weather update
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
Manipur
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
Vice President Elections
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
DNA Analysis
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
;