बिपाशा के बाद मृणाल ठाकुर ने अनुष्का शर्मा का उड़ाया मजाक? सोशल मीडिया पर वीडियो; फैंस नाराज

बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर का एक वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के सामने आते ही एक बार उन्हें इंटरनेट पर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है. फिलहाल, वे अपने एक पुराने बयानों की वजह से विवादों में हैं. उन्होंने बिपाशा बसु को मर्दाना कहकर चिढ़ाया था. अब वे अपने एक वीडियो की वजह से लोगों की नफरत का सामना कर रही है, जिसमें उनके एक बयान को लोग अनुष्का शर्मा से जोड़कर देख रहे हैं.

मृणाल ठाकुर ने अनुष्का शर्मा का उड़ाया मजाक?

वायरल वीडियो में मृणाल ठाकुर 'सुल्तान' को रिजेक्ट करने और अनुष्का शर्मा के पास काम ना होने पर कह रही हैं, 'मैंने सच में मना कर दिया, क्योंकि मैं तैयार नहीं थी. ये सुपरहिट हो गई और फीमेल एक्ट्रेस को वहां तक पहुंचने में मदद मिली. लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने उस समय वो फिल्म की होती तो मैं खुद को खो देती.'

उन्होंने आगे कहा, 'वो (सुल्तान की एक्ट्रेस) इस समय काम नहीं कर रही हैं, लेकिन मैं कर रही हूं, ये अपने आप में एक जीत है, क्योंकि तुरंत संतुष्टि, तुरंत पहचान, तुरंत पॉपुलैरिटी नहीं चाहती, क्योंकि जो चीज तुरंत मिलती है वो तुरंत चली जाती है.'

सोशल मीडिया पर वीडियो

हालांकि, जिस बात ने लोगों को चौंकाया, वह थी यह बात थी कि एक्ट्रेस ने अनुष्का के लिए कहा-वह एक्ट्रेस इस समय काम नहीं कर रही हैं, लेकिन मैं लगातार कर रही हूं, यह अपने आप में एक जीत है, क्योंकि मैं तुरंत संतुष्टि, तुरंत पहचान, तुरंत प्रसिद्धि नहीं चाहती थी. क्योंकि जो कुछ भी तुरंत आता है... वह तुरंत चला भी जाता है. नाम न होने के बावजूद फैंस ने कयास लगा लिए थे कि वह अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के लिए ही बोल रही हैं.

वीडियो पर एक यूजर ने गुस्से में लिखा, ‘वह आज काम नहीं कर रही है लेकिन मैं कर रही हूं.’ खुद को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को नीचे क्यों गिराना?’ अन्य यूजर ने लिखा, ‘अगर यह अनुष्का के बारे में था, तो मृणाल को याद रखना चाहिए कि अनुष्का ‘सुल्तान’ से अपनी खुद की फिल्में प्रोड्यूस करने तक पहुंची.’