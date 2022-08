Disha Patani से ब्रेकअप के बाद इस एक्ट्रेस के प्यार में पड़ना चाहते हैं Tiger Shroff! बोले- 'मैं इनकी तरफ हो जाता हूं Attract..'

After Breakup with Disha Tiger wants to Date Kriti Sanon: कॉफी विद करण (Koffee with Karan) एक ऐसा चैट शो है जिसमें होस्ट करण जौहर (Karan Johar) हर बार अपने गेस्ट्स से गॉसिप और उनकी पर्सनल लाइफ के सीक्रेट्स को बाहर निकलवा लेते हैं. शो के लेटेस्ट एपिसोड में टाइगर श्रॉफ कृति सेनन (Tiger Shroff Kriti Sanon) के साथ नजर आने वाले हैं. इस बार भी एपिसोड में कई मसालेदार बातें की गई हैं और एपिसोड के ही दौरान टाइगर ने बताया है कि वो किस एक्ट्रेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और किसे डेट करना चाहते हैं..

आ रहा Koffee with Karan का नया एपिसोड

आपको बता दें कि कॉफी विद करण (Koffee with Karan) का नया एपिसोड आने वाला है जिसमें कृति सेनन (Kriti Sanon) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) नजर आने वाले हैं. इस एपिसोड के प्रोमो को करण ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. प्रोमो में शर्मीले टाइगर ने अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर कई खुलासे किये हैं और कृति की भी पोल खोली हैं.

Disha से ब्रेकअप के बाद इस एक्ट्रेस को डेट करना चाहते Tiger

रिपोर्ट्स के मुताबिक काफी सालों से टाइगर श्रॉफ दिशा पाटनी को डेट कर रहे थे लेकिन अब उन दोनों का ब्रेकअप (Tiger Shroff Disha Patani Breakup) हो गया है. एपिसोड में टाइगर ने बताया है कि वो किस एक्ट्रेस को डेट करना चाहते हैं और किसकी तरफ को काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. उन्होंने एपिसोड में कहा है कि वो कृति को ही डेट करना चाहते हैं और उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं.

Disha से पहले भी Tiger को पसंद थीं Kriti

प्रोमो में यह देखा जा सकता है कि करण टाइगर से पूछ रहे हैं कि जब टाइगर ने 2014 में कृति के साथ अपनी पहली फिल्म की थी, तो उन्होंने कृति की तरफ कदम क्यों नहीं बढ़ाया था और उन्हें क्यों डेट नहीं किया था. इसपर टाइगर ने कहा कि उस समय कृति 'टेकन' थीं यानी किसी और को डेट कर रही थीं. इस बात पर कृति भी काफी चौंक गईं.

