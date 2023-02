Rocky aur Rani ki Prem Kahani: मां बनने के बाद पहली बार बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार हैं Alia Bhatt, Ranveer Singh के साथ करेंगी रोमांस

Raha Kapoor C Section Delivery of Alia Bhatt: आलिया भट्ट के लिए साल 2022 प्रोफेशनली और पर्सनली बेहद खास रहा है. एक्ट्रेस की सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई हैं और आज भी उन फिल्मों में आलिया की एक्टिंग की तारीफ करते लोग नहीं थक रहे हैं. मां बनने के बाद से आलिया को किसी प्रोजेक्ट में नहीं देखा गया है, लास्ट टाइम जब आलिया बड़े पर्दे पर नजर आई थीं, तो वो पति रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र (Brahmastra) में था. इसके बाद एक्ट्रेस मटर्निटी ब्रेक पर चली गई थीं. मां बनने के बाद एक्ट्रेस एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं और इस बार वो अपने पति की एक्स (Ranbir Kapoor Ex Girlfriend), दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के पति रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के साथ रोमांस करती नजर आएंगी. आइए जानते हैं कि आलिया-रणवीर की ये कौन सी फिल्म है और यह थिएटर्स में कब लगेगी...

मां बनने के बाद पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगी Alia

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम यहां आलिया भट्ट की जिस नई फिल्म (Alia Bhatt Upcoming Film) की बात कर रहे हैं, उसका नाम 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' (ROcky aur Rani ki Prem Kahani) है. करण जौहर (Karan johar) द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म 28 जुलाई, 2023 को थिएटर्स में रिलीज होगी, कुछ देर पहले ही फिल्म की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट हुआ है.

आलिया भट्ट करेंगी Ranveer Singh के साथ रोमांस

आपको बता दें कि करण जौहर की ये फिल्म एक मल्टी-स्टार कास्ट फिल्म है जिसमें आलिया भट्ट (Alia Bhatt), रणवीर सिंह (Ranveer Singh), जया बच्चन (Jaya Bachchan) और धर्मेन्द्र (ढरमेन्द्र) अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं. फिल्म की शूटिंग के दौरान आलिया प्रेग्नेंट हो गई थीं और उन्होंने उसी बीच फिल्म को रैपअप भी किया था.

एक्ट्रेस को बेटी के जन्म के बाद एक बार फिर थिएटर्स में देखने के लिए फैंस बहुत एक्साइटेड हैं.

