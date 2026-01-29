'चमकीला' के बाद फिर धमाका करेगी इम्तियाज अली-दिलजीत दोसांझ की जोड़ी, लेकर आ रहे नई फिल्म; सामने आई नई रिलीज डेट

इम्तियाज अली ने अपनी अपकमिंग फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. इसमें दिलजीत दोसांझ के साथ वेदांग रैना, शारवरी और नसीरुद्दीन शाह भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं.
Trending Photos
जब वी मेट, रॉकस्टार जैसी फिल्मों का निर्माण करने वाले निर्माता-निर्देशक इम्तियाज अली नई लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं. मेकर्स ने अनटाइटल्ड फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी. अप्लॉज एंटरटेनमेंट और विंडो सीट फिल्म्स के बैनर तले बन रही यह अनटाइटल्ड फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म अभी पोस्ट-प्रोडक्शन के अंतिम चरण में है. इसे इम्तियाज अली ने लिखा और निर्देशित किया है. निर्माण में अप्लॉज एंटरटेनमेंट, विंडो सीट फिल्म्स के साथ मोहित चौधरी हैं.
नई फिल्म लेकर आ रहे इम्तियाज अली
इस प्रोजेक्ट में इम्तियाज अली की पुरानी और सफल तिकड़ी एक बार फिर साथ आई है, संगीतकार एआर रहमान और गीतकार इरशाद कामिल के साथ वह फिर से काम करने को तैयार हैं. तीनों पहले भी 'रॉकस्टार', 'हाईवे', 'तमाशा' और 'जब वी मेट' जैसे प्रोजेक्ट में साथ काम कर चुके हैं.
अपकमिंग फिल्म में सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, एक्ट्रेस शरवरी और नसीरुद्दीन शाह भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म की कहानी की बात करें तो यह रिश्तों की गहराई, प्यार की ताकत और जुदाई के दर्द को छूती एक मिश्रण है.
इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
मेकर्स के अनुसार, यह सिर्फ एक लड़के और लड़की की प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक बड़े कैनवास पर देश की भावनाओं को भी बयां करती है. फिल्म की थीम को चंद शब्दों में समेटते हुए इम्तियाज अली ने खास अंदाज में कहा, “तुम मेरे पास होते हो, जब कोई और नहीं होता. मोमिन... क्या प्यार सच में खो जाता है? क्या किसी के दिल से उसका घर छीना जा सकता है? इस फिल्म का दिल बहुत बड़ा है. इसका कैनवस भी बड़ा है, लेकिन कहानी बेहद निजी है. यह एक लड़के और एक लड़की की कहानी है, और साथ ही एक देश की भी.”
दिलजीत दोसांझ 'अमर सिंह चमकीला' के बाद फिर से इम्तियाज अली के साथ काम कर रहे हैं, जबकि वेदांग रैना और शरवरी जैसे एक्टर्स के लिए यह करियर का बड़ा मौका है. वहीं, नसीरुद्दीन शाह की मौजूदगी फिल्म को और मजबूती देगी. 12 जून को थिएटर्स में दस्तक देने को तैयार यह फिल्म प्रेम, अलगाव और पहचान जैसे विषयों पर आधारित है, जो दर्शकों को गहराई से जोड़ेगी और सिनेमा प्रेमियों के लिए एक खास अनुभव लेकर आएगी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.