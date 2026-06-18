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रश्मिका मंदाना की 'मैसा' का गाना हुआ शूट, मेकर्स ने शेयर किया बड़ा अपडेट

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म वो शाहिद कपूर और कृति सेनन के साथ नजर आएंगी. वहीं रश्मिका की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मैसा' के एक गाने की झलक सामने आई है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 18, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:30 PM IST
रश्मिका मंदाना की 'मैसा' का गाना हुआ शूट, मेकर्स ने शेयर किया बड़ा अपडेट

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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