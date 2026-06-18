'कॉकटेल 2' के बाद रश्किमा मंदाना अब एक नए और दमदार अंदाज में पर्दे पर नजर आने वाली हैं. उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मैसा' (Mysaa) को लेकर ऑडियंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. इस फिल्म में रश्मिका पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाई देंगी. खास बात ये है कि ये फिल्म एक फीमेल लीड किरदार पर आधारित पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, जिसमें एक महिला किरदार पर पूरा फोकस होगा. फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर्स सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है. रश्मिका का दमदार और इंटेंस लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है. दर्शक अब उन्हें बड़े पर्दे पर इस नए अंदाज में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं.