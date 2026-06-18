'कॉकटेल 2' के बाद रश्किमा मंदाना अब एक नए और दमदार अंदाज में पर्दे पर नजर आने वाली हैं. उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मैसा' (Mysaa) को लेकर ऑडियंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. इस फिल्म में रश्मिका पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाई देंगी. खास बात ये है कि ये फिल्म एक फीमेल लीड किरदार पर आधारित पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, जिसमें एक महिला किरदार पर पूरा फोकस होगा. फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर्स सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है. रश्मिका का दमदार और इंटेंस लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है. दर्शक अब उन्हें बड़े पर्दे पर इस नए अंदाज में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं.
रश्मिका मंदाना अपनी अलग-अलग तरह के किरदारों को निभाने के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अब तक रोमांटिक, इमोशनल और कॉमेडी किरदारों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है, लेकिन 'मैसा' में उनका किरदार पूरी तरह अलग होने वाला है.
फिल्म 'मैसा'के पोस्टर्स में उनका लुक काफी दमदार और सस्पेंसफुल नजर आ रहा है. इसलिए फिल्म के रिलीज से पहले ही लोगों के बीच एक्साइटमेंट ज्यादा देखी जा रही है. रश्मिका के फैंस का मानना है कि इस फिल्म के जरिए वो अपनी एक्टिंग का एक नया रूप दिखाएंगी. फिल्म को लेकर मेकर्स लगातार नए अपडेट शेयर कर रहे हैं. हाल ही में फिल्म की टीम ने एक बड़ी जानकारी दी है.
फिल्म 'मैसा'मेकर्स ने फिल्म से जुड़ी अपडेट देते हुए बताया 'मैसा' के गाने की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब फिल्म अपने रिलीज के एक कदम और करीब पहुंच गई है. मेकर्स ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, '#Mysaa सॉन्ग पैकअप.' इस अपडेट के बाद फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है.
बात करें फिल्म'मैसा'की कहानी की तो, ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें इमोशन और एक खास कहानी भी देखने को मिलेगी. फिल्म की कहानी आदिवासी इलाकों यानी ट्राइबल लैंड्स की जिंदगी पर आधारित है. इसमें वहां के लोगों की जिंदगी और संघर्ष को एक अलग अंदाज में दिखाने की कोशिश की गई है.फिल्म में शानदार विजुअल्स के साथ-साथ एक मजबूत कहानी देखने को मिलने की उम्मीद है. मेकर्स का दावा है कि ये फिल्म दर्शकों को एक अलग सिनेमाई एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा.
'मैसा' का निर्माण अनफॉर्मूला फिल्म्स के बैनर तले किया जा रहा है, जबकि फिल्म का निर्देशन रवींद्र पुल्ले कर रहे हैं. फिल्म की कहानी और ट्रीटमेंट को लेकर मेकर्स काफी एक्साइटेड हैं. रश्मिका के अलावा फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका अलग कॉन्सेप्ट माना जा रहा है. एक्शन, इमोशन और दमदार कहानी के मेल के साथ ये फिल्म ऑडियंस के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आएगी.
रश्मिका मंदाना की पॉपुलैरिटी को देखते हुए 'मैसा' को साल 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में गिना जा रहा है.फिल्म के हर नए अपडेट पर फैंस की नजर बनी हुई है. अब जब फिल्म के गाने की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इससे जुड़े और भी बड़े अपडेट सामने आ सकते हैं. रश्मिका का नया अवतार और फिल्म की अलग कहानी इसे दर्शकों के बीच खास बना रही है.