Deepika Padukone के बाद निर्माता Hansal Mehta ने भी वर्क कल्चर को लेकर उठाए सवाल, बोले- ‘सबसे ज्यादा मार तो…’

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दीपिका पादुकोण एक बड़ा चेहरा हैं, जो कि कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं और टॉप स्टार की लिस्ट में शामिल हैं. मगर इन दिनों वो 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई हैं, उनकी ये डिमांड लगातार इंडस्ट्री के लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है. वहीं अपनी इस डिमांड के चलते एक्ट्रेस को दो बड़े प्रोजेक्ट्स से हाथ भी धोना पड़ा है मगर फिर भी वो अपनी इस बात पर टिकी हुई हैं. दीपिका पादुकोण का साथ देते हुए डायरेक्टर हंसल मेहता ने भी इस डिमांड को सही करार दिया है और उन्होंने इंडस्ट्री में खराब वर्क कल्चर को लेकर भी बात की है.



मुश्किलों से नींद पूरी कर पाते हैं

हंसल मेहता ने दीपिका का सपोर्ट करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो लिखते हैं, ‘हमारे काम की लाइन में 12 घंटे की शिफ्ट को आराम से 'शिफ्ट' कहा जाता है. लेकिन सच्चाई ये है शूटिंग के दौरान अफरा-तफरी, भगदड़, लगातार काम, जल्दबाजी में मील खाना और मुश्किलों से कुछ घंटों की पूरी हुई नींद के बीच, हमारे लिए बहुत ही कम समय बचता है. इसमें हमारी मेंटल हेल्थ और और फिजिकल हेल्थ कहां फिट हो पाती है? वीकेंड भी कभी ही विंकेड हो पाते हैं, ब्रेक बहुत ही कम मिलता है.’

In our line of work, a 12-hour day is politely called a “shift.” The truth is, between the chaos of shoots, the endless commute, hurried meals and barely a few hours of broken sleep, there’s little left of us. Where does our mental health or physical well-being fit into this… — Hansal Mehta (@mehtahansal) October 10, 2025

शोषण

डायरेक्टर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखा, ‘कहीं ना कहीं थकावट को आराम और आराम विशेषाधिकार बन गया. कभी-कभी मुझे हैरानी होती है, क्या इसे वास्तव में एक इंडस्ट्री कहा जा सकता है अगर ये अपने लोगों के कभी ना थकने वाले शोषण पर चलता है?’

ओटीटी और टीवी पर हालात खराब

हंसल मेहता ने आगे लिखा, ‘सबसे ज्यादा मार उन लोगों पर पड़ती है जिनके पास कम पावर होती है, दिहाड़ी मजदूर, वे हमेशा सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिर में जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में जिन्हें हम कहीं भी इनहुमन कहेंगे. टेलीविजन पर तो हालात और भी बदतर हैं और अब ओटीटी और फिल्में भी इसी ढर्रे पर चल पड़े हैं. हम अक्सर ग्लोबल कारपोरेशन के आने का जश्न मनाते हैं, यह सोचकर कि वे बेहतर सिस्टम लाएंगे. लेकिन अक्सर वे हमारी पहले से मौजूद टूटी-फूटी व्यवस्थाओं के साथ ही ढल जाते हैं. क्योंकि यह लाभदायक है.’

बेहतर जीवन जीने की सोच

उन्होंने आगे लिखा, ‘मेरा सचमुच मानना ​​है कि अगर हम अपनी और खासकर इस पिरामिड की भलाई की परवाह करें, तो हम न केवल बेहतर काम करेंगे, बल्कि बेहतर जीवन भी जीएंगे. विडंबना यह है कि गुणवत्ता, दक्षता और यहां तक कि मुनाफा भी अपने आप आएगा. लेकिन सबसे पहले, हमें आराम के साधारण विचार का मजाक उड़ाना बंद करना होगा. क्योंकि इसके बिना, हम असल में क्या बना रहे हैं?’