धर्मेंद्र के बाद इस फेमस एक्टर का हुआ निधन, 80 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, कैंसर से लड़ रहे थे जंग

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री अभी तक उबर भी नहीं पाई थी कि इंडस्ट्री के एक और दिग्गज इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. इस एक्टर ने 6 दशकों तक सिनेमा पर राज किया है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 30, 2025, 02:09 PM IST
मशहूर दिग्गज एक्टर का निधन
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन की खबर से अभी तक इंडस्ट्री के लोग उभर भी नहीं पाए थे कि इसी बीच एक और दिग्गज के निधन की खबर से सबको सदमा लग गया है. सिनेमा जगत में एक बार फिर शोक की लहर दौड़ पड़ी है. मशहूर कन्नड़ एक्टर 'मैसूर' श्रीकांतय्या उमेश का रविवार, 30 नवंबर को बेंगलुरु में 80 साल की उम्र में निधन हो गया है. कई दिनों से किदवई अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद आज सुबह एक्टर ने 8.30 बजे दुनिया को अलविदा कह दिया.

कैंसर से जंग लड़ रहे थे एक्टर
कॉमेडी के बड़े एक्टर श्रीकांतय्या उमेश को इंडस्ट्री में 6 दशक से लंबा सफर हो गया था, कुछ समय से वे कैंसर से जंग लड़ रहे थे. रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर काफी लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और हाल ही में उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दुनिया को 80 साल की उम्र में अलविदा कह दिया.

हिट फिल्मों में कर चुके काम
बता दें कि फेमस एक्टर एमएस उमेश ने ‘गोलमाल राधाकृष्ण’ और ‘कथा संगम’ जैसी हिट फिल्मों में काम किया है. इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे और प्रोड्यूसर ने एमएस उमेश के निधन पर शोक व्यक्त किया है. इनके अलावा कई राजनीतिक नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी की है. वहीं पुरस्कार विजेता अभिनेता-निर्देशक अनिरुद्ध जाटकर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की. एक्टर ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा 'बाले बंगारा के निर्देशक अनिरुद्ध ने कन्नड़ में लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद है 'कन्नड़ फिल्म उद्योग के हास्य अभिनेता एमएस उमेश सर नहीं रहे.' 

