दिलजीत दोसांझ के बाद अब वरुण धवन ने छोड़ी बोनी कपूर की ये फिल्म, कास्ट में हो रहा बड़ा बदलाव

Varun Dhawan Makes Exit From No Entry 2: बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता बोनी कपूर अपनी अपकमिंग मूवी 'नो एंट्री 2' के साथ सिनेमाघरों में धमाल मचाते नजर आएंगे. लेकिन पहले जहां दिलजीत दोसांझ ने 'नो एंट्री 2' से पैर पीछे खींचे थे तो वहीं अब वरुण धवन के मूवी से पीछे हटने की बात सामने आ रही है.
Trending Photos
Varun Dhawan Makes Exit From No Entry 2: बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर बोनी कपूर की सुपरहिट फिल्म ‘नो एंट्री’ ने रिलीज़ के वक्त दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था. इस फिल्म में सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान जैसे स्टार्स ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी. अब बोनी कपूर इसकी सीक्वल ‘नो एंट्री 2’ लेकर आने वाले हैं. हालांकि, फिल्म की कास्टिंग में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. पहले इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अर्जुन कपूर को साइन किया गया था, लेकिन अब खबर है कि दिलजीत दोसांझ के बाद वरुण धवन ने भी फिल्म से पीछे हटने का फैसला कर लिया है.
Varun Dhawan ने भी काटी फिल्म से कन्नी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘नो एंट्री 2’ से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि वरुण धवन ने फिल्म से पीछे हटने का फैसला कर लिया है. बताया जा रहा है कि उन्होंने यह कदम अपने बाकी प्रोजेक्ट्स की डेट्स क्लैश होने की वजह से उठाया है.
बताया जा रहा है कि वरुण धवन इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थे, लेकिन दिलजीत दोसांझ के प्रोजेक्ट से बाहर होने के बाद हालात बदल गए और चीजें थोड़ी उलझ गईं. फिलहाल वरुण धवन की डेट्स ‘भेड़िया 2’ के लिए लॉक हैं. इसी कारण फिल्म की टीम अब उनके बदले किसी और एक्टर की तलाश कर रही है. वहीं, अर्जुन कपूर अभी भी फिल्म का हिस्सा बने हुए हैं.
मेकर्स की बढ़ी मुश्किलें!
बता दें कि 'नो एंट्री 2' से वरुण धवन की एग्जिट पर अभी तक मेकर्स या एक्टर की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है. 'नो एंट्री 2' के अलावा वरुण धवन की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में 'भेड़िया 2', 'है जवानी तो इश्क होना है' और 'बॉर्डर 2' तक का नाम शामिल है. वहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि 'नो एंट्री 2' का वरुण धवन हिस्सा बनते हैं या सच में पीछे हट जाते हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.