'दृश्यम 3' और 'गोलमाल' के बाद इस फिल्म से धमाल मचाएंगे अजय देवगन? कन्नड़ डायरेक्टर कर रहे बातचीत

Ajay Devgn Upcoming Film: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों के वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं. जल्द ही उनकी कई जबरदस्त फिल्में आने वाली है. इसी बीच खबर सामने आई है कि एक्टर हॉरर कॉमेडी फिल्म के लिए यानी नए प्रोजेक्ट के लिए अजय डायरेक्टर संग बातचीत कर रहे हैं.
Ajay Devgn Upcoming Film: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. कई सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं. एक्टर की कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और अपकमिंग फिल्मों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. एक से एक मूवी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी, जिससे तहलका मचाने को तैयार है. इसी बीच अजय देवगन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो जल्द ही पॉपुलर कन्नड़ डायरेक्टर जेपी तुमिनाड की मूवी में नजर आने वाले हैं.
हॉरर कॉमेडी फिल्म में धमाल मचा सकते अजय
हाल ही में आई पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर अजय देवगन जल्द ही फेमस कन्नड़ डायरेक्टर तुमिनाडु संग हॉरर कॉमेडी फिल्म में नजर आ सकते हैं. फिलहाल डायरेक्टर एक्टर से बातचीत कर रहे हैं. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को केवीएन प्रोडक्शंस बनाएगा. इस फिल्म की कहानी अजय को बहुत पसंद आई. उन्होंने जेपी से पूरी स्क्रिप्ट के साथ वापस आने को कहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों की अगली मुलाकात अगले महीने होगी.
कई फिल्मों में अजय आने वाले नजर
बता दें कि अजय देवगन ने इससे पहले कोई हॉरर कॉमेडी फिल्म नहीं की है, इसलिए यह फिल्म उनके लिए खास हो सकती हैं. फिलहाल अजय देवगन अगले 2 सालों तक फिल्मों का जबरदस्त लाइन-अप है. इन दिनों एक्टर जगन शक्ति के साथ रेंजर की शूटिंग में बिजी है और उसके बाद अजय फेमस फ्रैंचाइजी दृश्यम 3 और गोलमाल फाइव की शूटिंग शुरू करेंगे. अभी दोनों फिल्मों का रिटर्न वर्क चल रहा है.
2026 के फर्स्ट हाफ तक हो सकती फिल्म की शूटिंग
बताते चले कि केवीएन प्रोडक्शंस में बनने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म की शूटिंग साल 2026 के फर्स्ट हाफ तक करने की तैयारी हैं. फिलहाल केवीएन प्रोडक्शंस हिंदी में दो फिल्में बना रहा है, जिसमें एक तो हैवान का नाम शामिल है. इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार और सैफ अली खान काम कर रहे हैं और दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्म है. जिसका टाइटल अभी सामने नहीं आया है, इसमें अजय देवगन हो सकते हैं. अब केवीएन प्रोडक्शंस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है.
