इस फिल्म के रिलीज होते ही इंडस्ट्री में दो बड़े स्टार्स के बीच हुआ था घमासान, रातों-रात इस एक्टर का करियर हुआ था बर्बाद!

बॉलीवुड में कई बार बड़े कलाकारों के बीच झगड़े देखे गए हैं जो कि ज्यादातर फिल्म या किसी पर्सनल कमेंट के चलते होते हैं. मगर आज हम जिस बड़ी लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं वो किसी फिल्म या कमेंट की वजह से नहीं हुई थी. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.
Trending Photos
साल 2004 में फिल्म 'क्यों हो गया ना' रिलीज हुई थी जिसमें अमिताभ बच्चन, विवेक ओबेरॉय और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय दिखाई दी थीं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया था मगर फिल्म के गानों में विवेक ओबेरॉय और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की जोड़ी को खूब पसंद किया था. वहीं इस फिल्म में इन दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों से इंडस्ट्री में बवाल मच गया था, जिसमें विवेक ओबेरॉय का पूरा फिल्मी करियर बर्बाद हो गया था.
यह भी पढ़ें: रिलीज के कुछ घंटे बाद ही Teja Sajja की Mirai करने लगी ट्रेंड, जबरदस्त एक्शन देख फैंस ने सिनेमा हॉल में बजाई सीटियां
केमिस्ट्री
दरअसल फिल्म 'क्यों हो गया ना' की शूटिंग के दौरान विवेक ओबेरॉय और एक्ट्रेस ऐश्वर्या एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और दोनों के बीच की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह लोगों को नजर आने लगी थी. दोनों स्टार्स के पनपते प्यार को देखकर ऐश्वर्या राय के एक्स बॉयफ्रेंड सलमान खान नाराज हो गए. सलमान खान का गुस्सा इंडस्ट्री के कई लोगों को नजर आ रहा था और दोनों स्टार्स एक दूसरे के खिलाफ कमेंट भी कर रहे थे, जिससे ऐश्वर्या राय की छवि पर बुरा असर पड़ रहा था.
साइडलाइन
सलमान खान इंडस्ट्री में काफी लंबे समय से काम कर रहे थे और बॉलीवुड में उन्होंने कई दोस्त और कनेक्शन बना लिए थे, तो दूसरी ओर विवेक ओबेरॉय अपने करियर की शुरुआत में थे. सलमान से उनके झगड़े का सीधा असर उनके करियर पर पड़ा और उन्होंने ऐश्वर्या से दूरी बना ली. लेकिन सलमान और विवेक के बीच ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इंडस्ट्री के लोगों ने विवेक को साइडलाइन कर दिया और उन्हें किसी भी फिल्म में साइन नहीं किया गया.
कमबैक
कुछ सालों बाद विवेक ने फिल्म 'प्रिंस' से कमबैक किया था जो कि बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठीक कमा पाई थी. जिसके बाद उन्होंने और भी फिल्में साइन की मगर कुछ खास चली नहीं थी. जिसके बाद एक्टर ने रियल स्टेट में हाथ आजमाया और जैकपॉट जीत लिया. विवेक आज करोड़ों की नेटवर्थ के मालिक हैं. वहीं विवेक ने बॉलीवुड से दूरी बनाने के बाद नॉन फिल्मी बैकग्राउंड लड़की प्रियंका अल्वा से शादी कर ली थी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.