इस फिल्म के रिलीज होते ही इंडस्ट्री में दो बड़े स्टार्स के बीच हुआ था घमासान, रातों-रात इस एक्टर का करियर हुआ था बर्बाद!
Advertisement
trendingNow12918964
Hindi Newsबॉलीवुड

इस फिल्म के रिलीज होते ही इंडस्ट्री में दो बड़े स्टार्स के बीच हुआ था घमासान, रातों-रात इस एक्टर का करियर हुआ था बर्बाद!

बॉलीवुड में कई बार बड़े कलाकारों के बीच झगड़े देखे गए हैं जो कि ज्यादातर फिल्म या किसी पर्सनल कमेंट के चलते होते हैं. मगर आज हम जिस बड़ी लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं वो किसी फिल्म या कमेंट की वजह से नहीं हुई थी. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 12, 2025, 11:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस फिल्म के रिलीज होते ही इंडस्ट्री में दो बड़े स्टार्स के बीच हुआ था घमासान, रातों-रात इस एक्टर का करियर हुआ था बर्बाद!

साल 2004 में फिल्म 'क्यों हो गया ना' रिलीज हुई थी जिसमें अमिताभ बच्चन, विवेक ओबेरॉय और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय दिखाई दी थीं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया था मगर फिल्म के गानों में विवेक ओबेरॉय और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की जोड़ी को खूब पसंद किया था. वहीं इस फिल्म में इन दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों से इंडस्ट्री में बवाल मच गया था, जिसमें विवेक ओबेरॉय का पूरा फिल्मी करियर बर्बाद हो गया था. 

यह भी पढ़ें: रिलीज के कुछ घंटे बाद ही Teja Sajja की Mirai करने लगी ट्रेंड, जबरदस्त एक्शन देख फैंस ने सिनेमा हॉल में बजाई सीटियां 

 

Add Zee News as a Preferred Source

केमिस्ट्री
दरअसल फिल्म 'क्यों हो गया ना' की शूटिंग के दौरान विवेक ओबेरॉय और एक्ट्रेस ऐश्वर्या एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और दोनों के बीच की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह लोगों को नजर आने लगी थी. दोनों स्टार्स के पनपते प्यार को देखकर ऐश्वर्या राय के एक्स बॉयफ्रेंड सलमान खान नाराज हो गए. सलमान खान का गुस्सा इंडस्ट्री के कई लोगों को नजर आ रहा था और दोनों स्टार्स एक दूसरे  के खिलाफ कमेंट भी कर रहे थे, जिससे ऐश्वर्या राय की छवि पर बुरा असर पड़ रहा था. 

fallback

 

साइडलाइन
सलमान खान इंडस्ट्री में काफी लंबे समय से काम कर रहे थे और बॉलीवुड में उन्होंने कई दोस्त और कनेक्शन बना लिए थे, तो दूसरी ओर विवेक ओबेरॉय अपने करियर की शुरुआत में थे. सलमान से उनके झगड़े का सीधा असर उनके करियर पर पड़ा और उन्होंने ऐश्वर्या से दूरी बना ली. लेकिन सलमान और विवेक के बीच ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इंडस्ट्री के लोगों ने विवेक को साइडलाइन कर दिया और उन्हें किसी भी फिल्म में साइन नहीं किया गया.

 

fallback

कमबैक
कुछ सालों बाद विवेक ने फिल्म 'प्रिंस' से कमबैक किया था जो कि बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठीक कमा पाई थी. जिसके बाद उन्होंने और भी फिल्में साइन की मगर कुछ खास चली नहीं थी. जिसके बाद एक्टर ने रियल स्टेट में हाथ आजमाया और जैकपॉट जीत लिया. विवेक आज करोड़ों की नेटवर्थ के मालिक हैं. वहीं विवेक ने बॉलीवुड से दूरी बनाने के बाद नॉन फिल्मी बैकग्राउंड लड़की प्रियंका अल्वा से शादी कर ली थी. 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

Kyun ho gya na filmSalman KhanVivek OberoiAishwarya Rai

Trending news

सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
CP Radhakrishnan
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
ISIS terror module
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
Bengaluru
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
लालबाग के राजा की खुली दान पेटी, चढ़ावे में मिले सोने-चांदी की हुई नीलामी
Lalbaugcha Raja Auction
लालबाग के राजा की खुली दान पेटी, चढ़ावे में मिले सोने-चांदी की हुई नीलामी
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
DNA Analysis
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
DNA Analysis
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
Coimbatore
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
history of 12 september
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
;